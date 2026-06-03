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歐盟保障動物倫理 將以AI替代活體實驗

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】歐盟將逐步淘汰動物實驗！歐盟委員會於今年6月正式通過淘汰動物測試計畫，並強調以研發創新技術、提升產業競爭力與加強國際監管合作為三大支柱，涵蓋工業化學品、醫藥及食品添加物等十五個領域。未來，透過AI預測新化學物質的安全性，將無需進行動物活體實驗。

淘汰動物測試計畫

歐洲利益》報導，歐盟委員會近期發布的一項重大戰略，正式確立了分階段淘汰動物測試的行動藍圖，並將逐步取消化學品安全評估中的動物實驗。此計畫是對「拯救零殘忍化妝品」公民倡議的回應，並涵蓋三大核心支柱，包括推動替代技術開發、資助科研創新，以及加強國際間的監管合作。

這項計畫不僅是為了提高倫理標準，也被視為強化歐洲在尖端替代技術領域競爭力的關鍵戰略。歐盟官員強調，此舉不僅能提升倫理標準，還能藉由人工智慧與創新技術開發，增強歐洲在替代檢測領域的國際競爭力。

事實上，AI被視為「尖端非動物替代技術」的一部分，能提供比傳統動物實驗更快、更具成本效益的解決方案。這意味著透過機器學習分析已知的化學結構與毒性數據，AI可以預測新化學物質的安全性，而無需進行活體實驗。

全面廢除動物實驗

歐洲新聞網》報導，該計畫包含 22 項具體行動，將分階段應用於農藥、醫藥及工業化學品等十五個領域。這些行動將逐步應用於包括工業與消費化學品、農藥、殺生物劑、醫藥產品，以及食品與飼料添加劑等領域，最終達成全面廢除動物實驗的願景。

未來，透過引進人工智慧與大數據等新興手段，歐盟希望在維持環境與人體健康高標準的同時，提升其產業競爭力與倫理標準。歐盟預計在2029年召開高階會議，以全面檢視各項法規在減量動物實驗方面的具體進展。

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