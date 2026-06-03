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聯合國徵求食物記憶 盼保存飲食文化遺產

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】飲食風味也是世界文化遺產！聯合國教科文組織與香港醬料龍頭李錦記集團於今年推動「永恆風味」(Forever Flavors) 計畫，旨在收集全球民眾的飲食記憶，以及連結家庭與身份認同的滋味。如今，這項倡議強調美食不僅是感官享受，更是保存人類歷史與生活情感的文化資產。

「永恆風味」飲食記憶

UNESCO》報導，聯合國教科文組織與香港醬料龍頭李錦記集團合作發起「永恆風味」(Forever Flavors) 計畫，旨在徵求全球社會對於食物、記憶與文化傳承的真實故事。該計畫至今已收到超過一千份的投稿，展現了烹飪傳統如何作為一種情感語言，將跨越地域與世代的家庭成員緊密聯繫。

事實上，保存這些味覺記憶除了記錄過去的傳統風味，更是激發年輕世代對於文化身份的認同與創新。透過移民與社會變遷中的不斷演變與適應，這些故事揭示了傳統飲食的營養來源，以及非物質文化遺產的真實體現，形成一種承載著愛、關懷與歸屬感的永恆力量。

餐桌上文化資產

Plataforma》報導，民眾可透過多種社交媒體平台參與分享，入選故事甚至有機會獲得官方認證的數位典藏證書。該計畫促使許多年輕人首次動手記錄家庭傳統，而這種參與動機也讓人們意識到：若不主動分享與重現，這些珍貴的記憶與實踐可能會隨時間消失。

如今，食物被視為一種活生生的遺產以及連結世代的關鍵鏈結，透過學習長輩的烹飪技術，年輕人得以重新連結自己的傳統歸屬，將餐桌上的感性回憶轉化為全人類共同的文化資產。

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