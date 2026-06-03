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「薔蜜」挾暴風豪雨橫掃日本 近6萬戶停電航班大亂

中央社／ 東京3日綜合外電報導
6月3日在日本東京，受颱風薔蜜帶來的強風豪雨影響，一名民眾撐著雨傘艱難前行。美聯社
6月3日在日本東京，受颱風薔蜜帶來的強風豪雨影響，一名民眾撐著雨傘艱難前行。美聯社

颱風「薔蜜」今天上午橫掃日本，狂風豪雨造成近6萬戶家庭停電，逾37萬人接獲撤離警示，企業與交通運作大受影響，日航與全日空今天至少已取消92個國際航班。

綜合路透社及法新社報導，已降為熱帶風暴的「薔蜜」（Jangmi），風暴中心位於本州中部外海，正朝東北方的大東京地區移動。日本氣象廳表示，太平洋沿岸部分地區受到生命威脅的風險日益升高。

當局警告，今天東京交通可能出現延誤，部分學校已宣布停課。

「薔蜜」目前造成近6萬戶家庭停電，日本政府發言人木原稔在例行記者會表示，「若您感到任何危險，請毫不猶豫立即採取行動，保護自身安全。」

日本西南部、中部和東部8個縣的數十萬居民已接獲疏散通知。

日本河川水位持續上漲，氣象廳已針對包括中部人口稠密的愛知縣及東京等地區發布洪水警報。今天上午6時尚無新增傷亡報告，但已有6棟建築部分損毀。

包括日本航空（Japan Airlines）和全日空（AllNippon Airways）在內的航空公司，今天上午已取消近900個國際及國內航班，其中兩大航空公司合計取消616個航班，包含92個國際航班。

新幹線在九州及西日本部分地區的服務因颱風延誤。JR東日本則表示，東京地區部分列車暫停服務，可能有更多班次將受到影響。

為因應惡劣天氣，豐田汽車昨天表示今天上午將暫停國內13座工廠運作。鈴木汽車也宣布上午暫停東京以西靜岡縣5座工廠的生產作業。

薔蜜昨天在日本南部造成至少15人受傷，並導致數千戶家庭停電，數百航班停飛。

日本 東京 颱風

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