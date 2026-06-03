行李託運後仍會出事？機場爆新型詐騙 無辜旅客落地就被逮

連託運都可能遇到詐騙！外媒曝光最新詐騙手法，就算旅客全程自己整理行李，也可能在行李交給櫃台後被動手腳。加拿大近日傳出有犯罪集團涉嫌調換託運行李標籤，把無辜旅客的姓名貼到裝有毒品的行李上，導致當事人抵達海外後，被誤認為毒品走私嫌犯。

《Travel + Leisure》報導，過去一年已有17名從加拿大搭乘國際航班的旅客，疑似成為這類行李標籤調包手法的受害者。犯罪集團疑似在旅客完成託運、前往安檢後，透過機場工作人員將旅客行李上的條碼標籤撕下，再貼到另一只藏有毒品的行李箱上。

報導指出，相關航班目的地包括法國巴黎、多明尼加、紐西蘭、德國、百慕達、摩洛哥、菲律賓及南韓等地，部分旅客抵達後遭當地執法人員上銬、逮捕，甚至一度被關押，所幸目前已知受害旅客最終均已獲釋。

更令人擔憂的是，實際受害人數可能不只17人。外界研判，走私集團會在裝有毒品的行李中放入AirTag（智慧藍牙追蹤器）等定位裝置，用來追蹤行李抵達後的位置，若這只行李沒有被海關攔查，集團成員就可能依定位設法取回；反之，一旦行李在入境檢查時被查出藏有毒品，海關與當地執法單位會先依行李標籤上的姓名追查，而標籤上的人可能只是被冒用身分的無辜旅客。

值得注意的是，若目的地國家對毒品走私採取嚴厲刑罰，風險更高。報導提到，情況較輕者可能遭拘留調查，嚴重時則可能在異國面臨牢獄之災，甚至部分目的地對毒品走私設有死刑，讓這類案件格外危險。

至於旅客該如何自保？執法單位建議，辦理託運時可先拍下自己的行李外觀，甚至錄下行李在櫃台秤重的畫面，因為後續若出現爭議，原始重量紀錄可協助證明被查獲的問題行李是否根本不是自己的行李，或是否在託運後遭人加料、調包。

此外，旅客也可在自己的行李內放置AirTag等定位追蹤器，若真的發生行李標籤被冒用，定位紀錄有助於證明真正屬於自己的行李位置，降低在海外被誤認涉案的風險。