「丟掉可惜！」大阪清潔隊撿可用垃圾回家遭停權 日網掀論戰

據日媒「每日新聞」報導，大阪府富田林市委外清運廠商「阪南清掃」的16名垃圾清運人員，因私自拔取電器中的電線、帶回大型廢棄物，並將平底鍋、掃把、毛巾等物品帶回家或辦公室使用而遭到調查。整起事件源於今年3月有民眾目擊並上網檢舉，廠商徹查後，員工才坦承從2024年度就已開始，原因是「覺得這些東西還能用，丟掉太可惜了」。

富田林市政府已於6月1日勒令該清潔公司停權兩個月、禁止參與市府招標。但由於目前的垃圾清運業務屬於「專案委託」，為維持民生基本運作，仍由該公司繼續進行。市府強調，此行為已嚴重損害廢棄物處理的公共性與市民的信任，未來將加強對廠商的管理與監督。

此事也引起日本網友熱烈討論，部分網友對員工的動機表示理解，認為「珍惜物資」是傳統美德，與其直接燒毀，政府更應與時俱進，建立合法的二手再利用規範。但也有理智觀點指出，若盲目放寬法律，恐導致清運人員為了翻找有價物品而把垃圾弄得凌亂不堪、甚至拆解後棄於現場不顧，因此維持「禁止私自拿取」的法令仍有其必要。

但也有網友將矛頭指向產業結構，直言基層清潔工年薪加上獎金不到300萬日圓（約台幣59萬元），若不改善現狀，便無法根除基層涉險的亂象。另有網友認為，員工私下回收反而能減少垃圾，建議政府與其硬性開罰，不如調整為舉辦「二手物品分享日」，讓民眾把斷捨離的舊物放在門口供需要的人自由拿取，既環保又能解決問題。