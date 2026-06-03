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「丟掉可惜！」大阪清潔隊撿可用垃圾回家遭停權 日網掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有日本民眾檢舉大阪府富田林市的清運人員將部分民眾丟棄垃圾私自帶回。 示意圖／Pakutaso
有日本民眾檢舉大阪府富田林市的清運人員將部分民眾丟棄垃圾私自帶回。 示意圖／Pakutaso

據日媒「每日新聞」報導，大阪府富田林市委外清運廠商「阪南清掃」的16名垃圾清運人員，因私自拔取電器中的電線、帶回大型廢棄物，並將平底鍋、掃把、毛巾等物品帶回家或辦公室使用而遭到調查。整起事件源於今年3月有民眾目擊並上網檢舉，廠商徹查後，員工才坦承從2024年度就已開始，原因是「覺得這些東西還能用，丟掉太可惜了」。

富田林市政府已於6月1日勒令該清潔公司停權兩個月、禁止參與市府招標。但由於目前的垃圾清運業務屬於「專案委託」，為維持民生基本運作，仍由該公司繼續進行。市府強調，此行為已嚴重損害廢棄物處理的公共性與市民的信任，未來將加強對廠商的管理與監督。

此事也引起日本網友熱烈討論，部分網友對員工的動機表示理解，認為「珍惜物資」是傳統美德，與其直接燒毀，政府更應與時俱進，建立合法的二手再利用規範。但也有理智觀點指出，若盲目放寬法律，恐導致清運人員為了翻找有價物品而把垃圾弄得凌亂不堪、甚至拆解後棄於現場不顧，因此維持「禁止私自拿取」的法令仍有其必要。

但也有網友將矛頭指向產業結構，直言基層清潔工年薪加上獎金不到300萬日圓（約台幣59萬元），若不改善現狀，便無法根除基層涉險的亂象。另有網友認為，員工私下回收反而能減少垃圾，建議政府與其硬性開罰，不如調整為舉辦「二手物品分享日」，讓民眾把斷捨離的舊物放在門口供需要的人自由拿取，既環保又能解決問題。

廢棄物 資源回收 大阪 日本

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