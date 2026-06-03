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直擊羅馬歌劇院裁縫工作坊 華美戲服全靠手工

中央社／ 羅馬2日專電
義大利羅馬歌劇院所有戲服都是由裁縫手工製作修復，一位裁縫正低頭一針一線縫製戲服。中央社
義大利羅馬歌劇院所有戲服都是由裁縫手工製作修復，一位裁縫正低頭一針一線縫製戲服。中央社

羅馬歌劇院是普契尼名著「托斯卡」首演地，也是樂迷朝聖殿堂，除了氣派表演廳，內部還藏著一個始於20世紀中葉的裁縫工作坊，每齣歌劇的華美考究服飾都是純手工縫製上色。中央社帶讀者一覽這個幕後「夢工廠」。

●托斯卡首演地點 見證偉大音樂作品

「羅馬歌劇院」是在19世紀末由企業家科斯坦齊（Domenico Costanzi）創設，故又被稱為科斯坦齊劇院。曾有兩齣經典歌劇在此舉行首演，一是1890年時的「鄉村騎士」（Cavalleria rusticana），這部歌劇間奏曲常用作知名電影配樂，例如出現在「教父」（The Godfather）第3集。

另一是1900年普契尼（Giacomo Puccini）名作「托斯卡」（Tosca）在此首演，普契尼本人親臨現場。歌劇院大廳牆上目前設有石碑，紀念此一特殊時刻。

科斯坦齊劇院1926年在當時統治者墨索里尼授意下，由羅馬市府收購，1946年隨著義大利共和國成立，更名羅馬歌劇院。歌劇院在長達100多年歷史中，見證無數叫好又叫座演出，被視為孕育近代音樂家重要搖籃。

●裁縫工作坊 手工訂製服淵源久遠

許多觀眾看過羅馬歌劇院氣派的表演廳，卻不知道這棟建築內還隱藏著「裁縫工作坊」。中央社記者實際前往採訪，在導覽人員引導下繞過迷宮般的走廊與樓梯，迎面而來是一排排掛滿戲服的衣架，因為戲服量極大，走廊空間甚至僅容單人通行。

「羅馬歌劇院大約是從20世紀中葉開始自製戲服」，導覽柏蒂歐（Chiara Bettiol）告訴中央社，之前做法不同，最初每個表演者都是穿自己的戲服到各戲院巡迴，例如知名演唱家巴迪斯狄尼（MattiaBattistini）飾演「弄臣」時，總穿著同樣戲服到處表演，「巴迪斯狄尼非常受歡迎，羅馬有個地鐵站就是以他命名」。

柏蒂歐表示，後來羅馬歌劇院開始自行製作維修戲服，並將戲服保存給其他戲劇使用，「當然無法整套使用在其他戲劇，例如有60%戲服會被重新製作，但至少約40%相似的舞蹈服裝能保留」。

根據官網描述，如今羅馬歌劇院服裝訂製服務是義大利最強大、最負盛名的工作坊之一。劇院演出季期間，完全採用精湛手工技藝為歌劇和芭蕾舞劇製作服裝。

●戲服風格獨特 裁縫傳承學校沒教的技藝

走進裁縫作坊，許多人正手持針線埋首趕製當季戲服。女裁縫莫妮（Monja）熟練地將訂製服放在人體模特兒身上比畫，展現對工作滿滿的熱情。她告訴中央社，她從25歲入行，已在此工作30年，「我是裁縫科班出身，但在這裡可以學到很多學校不會教你的事」。

柏蒂歐表示，舊戲服需要在試穿後修改，以便讓演員或舞者能穿上合身服裝，「有些戲服年代久遠，所以我們經常需要修復」。

因應戲劇效果，裁縫坊也會製作全新戲服。在另一個獨立小房間，一位工作人員正手持畫筆為戲服上色。她在製作的是羅馬歌劇院本季演出歌劇「唐克雷迪」（Tancredi）戲服，這是一齣義大利知名作曲家羅西尼（Gioachino Rossini）的作品。

羅馬歌劇院裁縫作坊裡堆滿的戲服，只是浩瀚收藏的一部分。據官網介紹，歌劇院在景點「真理之口」附近還設有另一大型工廠倉庫，保存多達6萬件精美服裝。這些訂製戲服從布料選擇、染料運用、珠寶頭飾製作到繪畫刺繡，都展現出極高創意，成為義大利歌劇舞台上最吸睛的畫面。

羅馬 義大利

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