錯6年才知？超收加盟店咖啡杯回收費12倍 日本7-Eleven總部道歉退款

據日媒「共同通信」報導，日本便利商店龍頭7-Eleven爆出嚴重的收費疏失，總部長期向全日本約2萬家加盟店超額徵收冰咖啡塑膠杯的資源回收費用。這項超收行為至2024年度為止已長達6年，總計金額高達10多億日圓（超過台幣2億元）。根據日本《容器包裝回收法》規定，便利商店等零售業者必須向日本容器包裝回收協會繳納委託回收費用。7-Eleven一向由總部向各加盟店統收費用、再一起代繳。

這起嚴重的溢收事件之所以會被發現，起因於去年5月有加盟店主發現費用異常並向總部提出質疑，才讓這件事浮上檯面。調查後發現，主因在總部設定計價系統時發生嚴重錯誤，誤將「1個杯子」的回收費，設定成「1串（12個杯子）」，導致6年來此費用直接放大12倍。

針對這起嚴重疏失，7-Eleven社長阿久津知洋已於今年5月的內部會議中坦承錯誤。目前總部決定的處理方式為全力展開退款流程，目標在今年7月前將款項全數退回，每家加盟店預計可拿回5萬至9萬日圓（約台幣1萬〜1萬8千元）不等。同時，總部也正積極釐清經營團隊的責任，並對相關人員進行懲處。

此事件引起日本網友的熱烈討論。有網友痛批總部壓榨加盟店，「超收6年居然都沒發現，這種藉口誰會相信？擺明是東窗事發才慌忙道歉！這種騙加盟店資金當作理所當然的惡質企業，難怪事業會不斷擴大。」

不過也有網友持不同看法，認為總部與加盟店的關係雖常被形容為資方與勞方，大眾也習慣偏袒店家，但加盟店其實也享有不用大打廣告、單靠強大品牌就能賺錢的優勢，若真的對總部體制感到強烈不滿，大可選擇跳槽到Lawson或全家等其他超商體系。