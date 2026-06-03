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不孕治療管理漏洞！前妻偽造簽名用他人精子產子 日男怒告醫院求償

聯合新聞網／ 綜合報導
京都發生一起不孕治療訴訟。一名男子控訴分居的前妻偽造其簽名，用他人精子產下第二胎。示意圖，與當事人無關。 圖／AI生成
京都發生一起不孕治療訴訟。一名男子控訴分居的前妻偽造其簽名，用他人精子產下第二胎。示意圖，與當事人無關。 圖／AI生成

據日媒讀賣新聞Online報導，日前京都市發生一起不孕治療訴訟。一名男子控訴分居的前妻偽造其簽名，用他人精子進行體外受精，並於2023年8月產下第二胎。男子認為自己對生育的自我決定權受損，向京都地方法院提起訴訟，向該醫院求償1100萬日圓（約台幣216萬元）。目前最新進展為院方請求法院駁回，反駁現行法規並無硬性要求面談或電話確認男方意願的規定。本案第一回口頭辯論預計於本月3日進行。

據報導，兩人於2020年1月簽署不孕治療合約並冷凍受精卵。2022年1月起兩人因故分居並展開離婚協議，在這期間，前妻兩度偽造男子簽名的同意書，第二次更以第三者精子謊稱是丈夫的精子提供給醫院，直到前妻後來坦承懷孕才東窗事發。前妻已於去年4月因偽造文書等罪被判刑1年6個月、緩刑3年定讞，兩人也在去年正式離婚。

該男子雖經鑑定確認與二胎毫無血緣關係，但顧及無辜孩子的未來，目前仍選擇在戶籍上保留父子關係並持續支付撫養費。他表示，不孕治療涉及一個生命，院方的確認程序應更謹慎。專家則坦言，醫療多以患者誠實申告為大前提，現行規範缺乏對男方本人身分確認的明確規定，醫院確實難以杜絕蓄意的虛偽瞞報。

此案在網路引發熱烈討論，有網友感嘆地說「對非親生子仍保留戶籍並付撫養費，極具誠意與氣度，換作自己絕對辦不到」。也有人點出這件案子的受害者不只前夫，「這完全是前妻惡意欺騙，醫院也是受害者，前夫根本不需承擔」、「前妻當初或許想用孩子挽回婚姻，但大人的欺騙到對簿公堂，最後只會讓孩子產生被家庭拋棄的感覺，這種做法最不幸的還是無辜的孩子」。

離婚 不孕症 精子 凍卵 京都

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