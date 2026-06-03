狐狸、鯊魚擬登英國新鈔 取代邱吉爾等歷史人物

英國新一版紙鈔設計考慮採用狐狸、鯊魚和海鸚等野生動物圖案，取代現有紙鈔上的歷史人物，包括二戰領袖邱吉爾、小說家珍奧斯汀與數學家圖靈。

路透社報導，經去年諮詢敲定主題後，英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）與野生動物專家挑選出18種動物，交由民眾票選。

不過，並非所有人都樂見此事。包括保守黨、英國改革黨（Reform UK）與自由民主黨（LiberalDemocrats）在內的英國各反對黨領袖都表示，此舉將使重要歷史人物淡出大眾視野。

英格蘭銀行表示，英國紙鈔自1960年起便印有在位君主肖像，而距離正式流通仍有數年時間的下一版紙鈔，也將繼續保留君主肖像。

民眾可以在7月3日前推薦希望與君主一同出現在紙鈔上的動物，最終決定預計將在年底前揭曉。