高溫提升野火風險 歐盟進行大規模防災部署

熱浪襲捲歐洲，使發生野火的風險不斷上升。歐盟正透過既有的民防機制投入資金並協調各成員國防救災系統，進行防救災部署計畫，規模與參與度均為近年最大。

根據歐盟執委會發布的新聞稿，隨著發生野火的風險上升且破壞性更強，正透過既有的「民事保護機制」，部署消防人員、飛機以及應變專家，以便在風險最高的時間和地點支援各國的消防需求。

截至目前，來自14個歐洲國家，共計777名消防員，預先部署在賽普勒斯、希臘、義大利、法國、西班牙和葡萄牙等野火高風險地區。與此同時，22架滅火機和5架直升機也已準備就緒，隨時支援面臨救災壓力的國家。這是自2022年啟動「預先部署計畫」以來，參與度與規模最大的一次。

歐盟執委會指出，在整個野火季節期間，歐盟的專家將利用氣象與科學分析來追蹤風險並支援部署。同時，歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）將持續進行野火風險預測，哥白尼衛星系統（Copernicus）則將提供緊急地圖繪製和地理空間分析，用以支援決策。

歐盟執委會進一步說明，今年將於賽普勒斯啟用一座全新的「歐洲區域消防站」，以加強歐洲及南地中海地區的野火防範與應變能力。這座消防站預計可容納6架飛機，並扮演培訓民防人員與舉辦演習的角色。