「剪花・綻放」東京開展 馬祖傳統工藝展現離島文化

文化部駐日本代表處台灣文化中心主辦的「剪花・綻放－台灣剪紙藝術在馬祖」特展今天開幕。藝術家陳治旭除了展出融合傳統與當代美學的創作，也特別準備手工紀念別針贈送來賓，希望透過藝術交流傳遞台日兩地相互扶持的情誼。

台灣文化中心首次以台灣離島文化與離島藝術家為主題開展，駐日副代表周學佑出席開幕式致詞表示，馬祖擁有獨特自然景觀與深厚人文底蘊，「剪花」更是當地世代相傳的重要民間藝術。過去馬祖女性透過剪花寄託對家庭幸福與平安健康的祝福，使這項技藝深深融入地方生活文化之中。

他表示，本次展覽除展出珍貴的傳統剪花作品，也呈現當代藝術家以馬祖自然風貌與歷史文化為靈感的創新創作。日本同樣擁有豐富的切繪藝術與和紙文化，期待透過「紙」這項共同文化媒介，促進台日民眾對彼此文化的理解與交流，進一步深化台日友誼。

這次展覽獲連江縣政府支持，開幕式上，連江縣長王忠銘及現年94歲的馬祖剪花傳承者陳英梅特別錄製影片跨海祝賀。

王忠銘表示，馬祖剪花與當地歲時節慶、婚嫁禮俗及信仰文化緊密相連，是馬祖重要文化資產，很高興看到新一代藝術家持續投入傳承與創新，也誠摯邀請日本朋友未來親自造訪馬祖，感受離島聚落文化、戰地景觀與海島風情。

策展人洪榆橙表示，她多年來持續關注馬祖文化，也曾參與馬祖國際藝術島策展工作，希望透過此次展覽，讓日本觀眾認識馬祖剪花所蘊含的地方文化、美學精神與生活智慧。

陳治旭分享，他23歲回到馬祖後，意外發現家鄉仍保存著傳統剪花藝術，深受感動，從此投入研究與創作至今近30年。一路走來，許多馬祖阿婆都是他的老師，其中剪花藝師陳銀銀更將自己出嫁時的嫁妝之一、陪伴數十年的剪紙剪刀送給他，讓他深刻感受到文化傳承的珍貴意義。

陳治旭表示，自己一直很喜歡日本民藝文化，尤其日本各地設有民藝館，持續保存與推廣地方工藝，令他印象深刻，也讓他萌生將家鄉馬祖民間藝術介紹給日本民眾的想法。此次能帶著馬祖剪花傳承者的作品與自己的創作來到東京展出，完成多年來的心願，讓他感到格外開心。

他指出，本次展覽除了展出馬祖傳統剪花作品，也呈現自己為展覽創作的新作品，希望透過傳統與當代藝術的對話，讓更多日本民眾認識馬祖剪花背後的文化故事與生活智慧。

陳治旭特別設計象徵台日交流的紀念別針作為開幕禮物。別針以他創作的「台日」組合字為概念，上方融入梅花與台灣島意象代表台灣，下方則以櫻花融入「日」字象徵日本；材料結合日本赤松木薄片與台灣厚卡紙、鳳梨纖維紙，全以純手工製作，「赤松木很薄，靠著厚卡紙、鳳梨纖維紙支持，正象徵著台日互相幫助、互相依存的情誼。」

開幕當天並舉辦剪花體驗活動，由陳治旭親自帶領來賓體驗剪花創作。

台灣文化中心主任曾鈐龍表示，這是台灣文化中心設立實體據點以來，首次以台灣離島文化為主題策劃展覽。馬祖獨特的歷史背景、聚落文化與民間藝術，展現台灣離島文化豐富多元的樣貌，希望透過展覽讓更多日本民眾認識台灣離島文化魅力，也鼓勵大家未來親自走訪台灣各地，感受不同地方的人文特色。

本次展覽由「日青創藝」策劃，展出陳治旭融合空間裝置與現代美學的創新作品，同時集結劉英嬌、邱蓮嬌、劉嫩妹、李賽金、陳銀銀、陳梳金、陳賽嬌、林春蓮及陳英梅等9位馬祖剪花傳承者多年保存的傳統剪花作品，透過傳統與當代並置對話的形式，呈現馬祖剪花獨特的文化脈絡與藝術轉化，即日起至7月17日在東京台灣文化中心展出。