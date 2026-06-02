今夏聖嬰現象發生機率達8成 聯合國籲當心極端天氣

總部設於瑞士日內瓦的聯合國世界氣象組織（WMO）今天表示，6月至8月間出現聖嬰現象的機率高達8成，這將增加極端天氣事件發生的風險。

世界氣象組織指出：「受到熱帶太平洋異常溫暖的海水推動，聖嬰現象（El Nino）正在形成，預計將影響全球氣溫與降雨模式。」

聖嬰現象是一種自然氣候現象，會讓中部及東部赤道太平洋的海面溫度升高，導致全球的風、氣壓及降雨型態發生變化。這種現象通常每2至7年發生一次，每次持續約9至12個月。

氣候條件會在聖嬰現象及反聖嬰現象（La Nina）之間擺盪，兩者之間則為中性狀態。

世界氣象組織在最新的「聖嬰/反聖嬰現象」季報中表示，11月以前聖嬰現象出現的可能性「接近或超過9成」，大多數預測模型顯示，這次聖嬰現象「至少為中等強度，而且可能達到強烈程度」。

世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）指出，全球必須為聖嬰現象做好準備，因其可能會「加劇乾旱及豪雨，並增加陸地和海洋出現熱浪的風險」。

世界氣象組織說，即使是中等強度的聖嬰現象，也會讓某些極端天氣和氣候事件更有可能發生。

上一次聖嬰現象使2023年成為有紀錄以來第二熱的一年，並使2024年成為最熱的一年，比1850至1900年工業化前平均氣溫高出約攝氏1.55度。