印尼假期機票漲 媒體：陸路赴峇里島成新選

隨著印尼學校假期即將到來，印尼媒體今天報導，從首都雅加達前往峇里島的單程機票價格大幅攀升，使票價較為低廉的跨省巴士與鐵路等陸路替代旅遊方案，逐漸成為許多印尼家庭調整假期預算的新選擇。

地理位置上，首都雅加達位於印尼的核心島嶼爪哇島西側，峇里島位於該島東側的外海。印尼「羅盤報」（Kompas）報導，雅加達直飛峇里島航程約1小時50分，但目前單程票價已漲至每人近200萬印尼盾（約新台幣3533元），增加民眾在6月底至7月中旬學校假期期間家庭出遊的經濟負擔。

羅盤報表示，若旅客時間彈性且欲節省預算，可選擇跨省客運。印尼國營客運公司DAMRI開設雅加達直達峇里島首府登巴薩（Denpasar）的定期班次，單程票價60萬印尼盾（約新台幣1060元），車程約23小時。該班次每週僅營運1班，週五16時自雅加達客運站出發。

除了國營客運，營運該路線的私營客運公司包含Alendra、Kramat Djati、Gunung Harta及Pahala Kencana等，單程票價自55萬印尼盾（約新台幣971元）起，車程約18至20小時。巴士中途均會直接駛上大型渡輪渡海，載運乘客跨越海峽前往峇里島。

此外，羅盤報指出，旅客可自鄰近雅加達的西爪哇省萬隆（Bandung）搭乘「山庫里安號」（Sangkuriang）火車，歷時16小時橫貫爪哇島南部，行經日惹（Yogyakarta）、泗水（Surabaya）等大城，於隔天抵達最東端的道房（Ketapang）火車站。火車票價依艙等介於45萬至250萬印尼盾（約新台幣795元至4416元）之間。

旅客搭乘火車抵達道房火車站後，僅需步行約5分鐘即可到達道房港。此處設有密集往返峇里島吉里曼努克港（Gilimanuk）的渡輪服務，航程約45至60分鐘。在氣候良好的條件下，該渡輪全天候不間斷營運。