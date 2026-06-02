颱風薔蜜持續北上 日本宮崎首發4級氾濫危險警報

颱風薔蜜持續北上，今晚接近九州南部，預計明天沿日本太平洋沿岸向東北移動，之後接近關東及伊豆群島。受颱風及暖濕氣流影響，九州、四國、近畿、東海至關東地區將出現大範圍豪雨。宮崎縣今天發布新防災氣象資訊制度啟用以來首次的「4級氾濫危險警報」。

NHK、日本民間氣象公司Weather Map報導，根據日本氣象廳，颱風薔蜜晚間7時（台北時間6時）位於宮崎縣日南市東方約50公里海面，以每小時40公里速度朝東北方向前進。

受到颱風外圍環流影響，九州及四國地區降下豪雨。宮崎縣延岡市北方截至下午6時的24小時累積雨量達309.5毫米，高知縣四萬十町窪川也觀測到每小時36毫米的激烈降雨。

河川水位持續上升，宮崎縣廣渡川水系的廣渡川及酒谷川今天下午達到氾濫危險水位，氣象廳相繼發布「4級氾濫危險警報」。這項警報是日本防災氣象資訊制度大幅改革後新增的警戒資訊，此次為全國首次發布，代表危險地區居民應立即避難。

雖然颱風將沿太平洋沿岸北上，但發展旺盛的雨雲主要分布在颱風北側及東側，因此即使遠離颱風中心的地區也容易出現強降雨。從西日本、東日本到東北地區的太平洋沿岸，尤其是面向南方及東南方的山區，累積雨量恐進一步增加。

氣象廳今天下午發布「線狀降水帶半日前預測」，指出九州南部從傍晚開始，四國、近畿及東海地區從晚間至明天上午可能形成線狀降水帶，發生豪雨災害風險急遽升高。

預估可能出現線狀降水帶的區域包括宮崎縣、高知縣、德島縣、和歌山縣、奈良縣、三重縣、愛知縣及靜岡縣。

截至明天傍晚前，各地預估累積降雨量以東海地區最高，可達350毫米；近畿及關東甲信地區300毫米、四國250毫米、東北及九州北部100毫米、九州南部80毫米。