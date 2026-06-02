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日本熊害再擴大 福島4傷、秋田山區現1具遺體

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本熊襲事件頻傳。圖／路透
日本熊襲事件頻傳。圖／路透

日本近期多地熊害頻傳，福島市的工廠及附近住宅，今天上午有4人遭熊攻擊受傷送醫；同一時間，警方在秋田市郊外山區尋獲一具女性遺體，研判死者可能是遭熊襲擊。

日本放送協會（NHK）與「讀賣新聞」報導，今天上午6時30分左右，福島市笹木野地區一間鑄造公司工廠有人報案，稱「員工被熊咬傷」。

據警方了解，熊先在鑄造公司工廠內襲擊2人，隨後又在附近的住宅區及一間電子儀器製造販賣公司攻擊另外2人。

警方及消防單位表示，至今已有4人受傷並送醫，傷者有男有女，均有意識；附近2所國中與小學已臨時停課。

警消也表示，熊似乎仍停留在遇襲公司的用地內，尚未被捕獲，當局持續戒備，同時呼籲民眾不要靠近現場。

事發位置在JR福島站西北方約3公里處，同時也在福島市JR奧羽本線笹木野站附近，是當地多數公司與住宅聚集的地區。警方指出，自上週以來至昨天晚間，該地區周邊已經多次傳出有人目擊熊出沒。

日本環境省統計，今年1月至4月，因熊受傷的人數已達8人。岩手大學野生動物管理學副教授山內貴義表示，「目前正值熊的繁殖季，熊隻活動較為頻繁，盛岡市或仙台市區也有熊出沒。熊有可能為了找藏身處而進入民宅，籲請附近居民務必關好門窗，防止熊闖入。」

除了福島市，秋田市今天也傳出疑似熊害案例。

今天上午7時20分左右，秋田市河邊和田地區一名73歲女性的家屬報案表示，「她可能被熊攻擊」。

警方趕抵現場後，在女性住家附近的山林中發現了該名女性的遺體。附近有人目擊一隻約1公尺長的熊，秋田縣警方研判有遭熊襲擊的可能性，正在進一步調查。

根據秋田縣警方等單位表示，這名女性獨居，研判遭襲當下正在割草。有人在她住宅附近，發現一把鐮刀及沾有血跡的毛巾。

附近從今晨起就有人目擊熊現蹤，當地獵友會則表示，在上午9時40分左右，獵殺了一頭熊。事發地點距離秋田市立河邊國小以南約100公尺。

警方根據現場情況認為，這名女性可能是因被熊攻擊致死，正在進一步調查。

日本 秋田 福島

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