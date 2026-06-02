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紐約時報發行人警告：AI公然盜竊智慧財產權 威脅新聞業與民主基石

經濟日報／ 特派記者李淑慧／馬賽1日電
世界新聞媒體年會（WAN-IFRA）於法國馬賽舉行。記者李淑慧／攝影
世界新聞媒體年會（WAN-IFRA）於法國馬賽舉行。記者李淑慧／攝影

紐約時報發行人A.G.薩茨伯格（A.G. Salzberger）1日於法國馬賽舉行的世界新聞媒體年會（WAN-IFRA）會議上發表演講，嚴正指出生成式人工智慧AI）對全球新聞業及民主社會構成的生存威脅。他批評科技巨頭在未經許可、無償補償的情況下，大規模抓取新聞機構受版權保護的內容以訓練其AI模型，此舉形同「公然盜竊智慧財產權」。

薩茨伯格強調，AI公司支付高昂成本於人才、算力與能源，卻拒絕為其賴以成功的「數據」（即新聞內容）付費。他駁斥了AI公司以「創新」或「合理使用」為由的辯詞，指出這種行為導致新聞機構收入與讀者流失，嚴重危及原創報導的存續。他警告，若此趨勢持續，將導致記者人數銳減、錯誤訊息氾濫，最終削弱社會獲取可靠資訊的能力，動搖民主根基。

以紐約時報為例，薩茨伯格指出，該報每年投入逾20億美元製作高品質新聞，175年來累積了2,000萬件原創作品，這些都是AI模型極為依賴的寶貴資源。然而，AI公司卻無償取用，甚至導致新聞網站流量暴跌。為此，紐約時報已對OpenAI、微軟及Perplexity等公司提起訴訟，以捍衛智慧財產權。

面對此嚴峻挑戰，薩茨伯格呼籲新聞業採取以下行動：

一、堅定捍衛權利： 拒絕默許系統性的內容剽竊，透過法律途徑維護智慧財產權。

二、謹慎處理授權： 在與AI公司簽署內容授權協議時，確保報酬公平並保留對內容使用的控制權。

三、積極遊說立法： 聯合其他創意產業，推動立法要求AI透明化、識別機器人，並承擔其生成內容的法律責任。

四、團結一致： 共同發聲，對抗AI公司龐大的遊說與政治影響力。

同時，他建議新聞機構應強化自身韌性：

一、負責任運用AI： 制定AI使用標準，將技術轉化為提升報導品質與營運效率的工具。

二、建立直接關係： 專注於建立與讀者的直接關係，減少對科技平台的依賴。

三、堅持原創報導： 提供AI無法取代的獨特深度報導，以其「自身引力」吸引讀者。

四、闡明新聞價值： 向公眾闡明原創報導對健全社會、安全國家和強大民主的關鍵價值。

薩茨伯格總結道，新聞業必須從過去「資訊渴望免費」的迷思中覺醒，意識到高品質新聞的真正價值。他警告，若不採取果斷行動，新聞業的未來與公共領域的健康將岌岌可危。

聯合報系董事長王文杉與執行董事項國寧也率領聯合報、世界日報、經濟日報、聯合線上相關負責主管參與本屆新聞年會。

紐約時報發行人A.G.薩茨伯格（A.G. Salzberger）1日於法國馬賽舉行的世界新聞媒體年會（WAN-IFRA）會議上發表演講，嚴正指出生成式人工智慧（AI）對全球新聞業及民主社會構成的生存威脅。記者李淑慧／攝影
紐約時報發行人A.G.薩茨伯格（A.G. Salzberger）1日於法國馬賽舉行的世界新聞媒體年會（WAN-IFRA）會議上發表演講，嚴正指出生成式人工智慧（AI）對全球新聞業及民主社會構成的生存威脅。記者李淑慧／攝影

AI 人工智慧 紐約時報

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