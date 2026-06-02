不敵輿論反彈壓力 南韓撤回病房男女共用計畫

韓國衛生部官員今天向法新社證實，在引發對安全的強烈公眾反彈後，韓國當局已取消一項結束醫院住院病房強制性別隔離的提案。

法新社報導，日本和加拿大等幾個國家已設置性別中立設施，此舉引發了爭論及批評人士的反對，他們主張此事存在隱私疑慮，且在共享空間中可能面臨包含性犯罪在內的安全風險。

韓國雖是全球科技與文化強國，但社會風氣依舊保守。

韓國保健福祉部上個月公布了這項計畫，作為更廣泛監管改革的一部分，以使家庭成員和伴侶更容易共用病房。

一名保健福祉部官員今天告訴法新社：「性別隔離將維持現行制度。」

保健福祉部補充指出，無論性別都需要密切監測的加護病房（ICU），以及由家族成員入住的雙人病房，則不在此限。

根據這項如今已被撤回的提案，韓國的醫院將不再被強制要求在住院病房中按性別區分患者；這項規定目前正在強制執行，違反者最高可處以停業15天的處分。

保健福祉部提出這項改變的理由是，一些醫院已經允許已婚夫婦共用雙人病房，而且這項規定已不再必要。

保健福祉部表示，撤回提案的決定是在反思公眾的反應後做出的。

這項提案引發了強烈反對，政府的立法預告網站上出現了超過4000條留言。

一名留言者寫道，「可能會發生針對女性的性犯罪」，另一人則將這項提案描述為「無視女性患者恐懼和焦慮的無知法案」。