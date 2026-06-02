快訊

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聽新聞
0:00 / 0:00

不敵輿論反彈壓力 南韓撤回病房男女共用計畫

中央社／ 首爾2日綜合外電報導

韓國衛生部官員今天向法新社證實，在引發對安全的強烈公眾反彈後，韓國當局已取消一項結束醫院住院病房強制性別隔離的提案。

法新社報導，日本加拿大等幾個國家已設置性別中立設施，此舉引發了爭論及批評人士的反對，他們主張此事存在隱私疑慮，且在共享空間中可能面臨包含性犯罪在內的安全風險。

韓國雖是全球科技與文化強國，但社會風氣依舊保守。

韓國保健福祉部上個月公布了這項計畫，作為更廣泛監管改革的一部分，以使家庭成員和伴侶更容易共用病房。

一名保健福祉部官員今天告訴法新社：「性別隔離將維持現行制度。」

保健福祉部補充指出，無論性別都需要密切監測的加護病房（ICU），以及由家族成員入住的雙人病房，則不在此限。

根據這項如今已被撤回的提案，韓國的醫院將不再被強制要求在住院病房中按性別區分患者；這項規定目前正在強制執行，違反者最高可處以停業15天的處分。

保健福祉部提出這項改變的理由是，一些醫院已經允許已婚夫婦共用雙人病房，而且這項規定已不再必要。

保健福祉部表示，撤回提案的決定是在反思公眾的反應後做出的。

這項提案引發了強烈反對，政府的立法預告網站上出現了超過4000條留言。

一名留言者寫道，「可能會發生針對女性的性犯罪」，另一人則將這項提案描述為「無視女性患者恐懼和焦慮的無知法案」。

加拿大 日本 韓國

延伸閱讀

廢除生理假？民眾提案「不舒服喝熱水」 荒謬理由遭撻伐：缺健康教育

美擬找日韓代工軍艦 追趕大陸造艦能力卻卡國會阻力

失智不是男女都一樣！最新萬人研究曝：女性大腦更易受損

韓華航太工廠爆炸 SK海力士廠房火警撲滅7人送醫

相關新聞

紐約時報發行人警告：AI公然盜竊智慧財產權 威脅新聞業與民主基石

紐約時報發行人A.G.薩茨伯格（A.G. Salzberger）1日於法國馬賽舉行的世界新聞媒體年會（WAN-IFRA）會議上發表演講，嚴正指出生成式人工智慧（AI）對全球新聞業及民主社會構成的生存威脅。他批評科技巨頭在未經許可、無償補償的情況下，大規模抓取新聞機構受版權保護的內容以訓練其AI模...

深夜育兒神隊友！日「夜啼咖啡廳」幫顧嬰 解救疲憊新手父母

面對深夜哭鬧不停的嬰兒，許多精疲力盡的父母常陷入孤立無援的絕望中。為了解救辛苦的家長，據日媒FNN報導，愛知縣最近出現新型態的深夜育兒支援服務──「夜啼咖啡廳」。這間特別的咖啡廳由育有2子的朝倉博巳與荒井智子經營。朝倉曾因二寶夜啼而瀕臨崩潰，卻因社會對母親的刻板期待而不敢求助。為此，她與擁有教保人員資格的好友攜手打造出能讓父母喘息、互相打氣的深夜避風港。

富士山封山期每年萬人硬闖 封鎖步道仍擋不了

日媒與定位資訊調查公司估計，在富士山封山期間，每年至少約1萬人強行進入登山步道。雖然當地政府已經依法封鎖登山步道，但數據顯示，這種做法依舊無法遏止登山客闖入。

歐盟12.9%單親家庭多達610萬戶 波羅的海3國比率居高位

根據歐盟統計局最新統計，2025年歐盟約有610萬個單親家庭，占所有有子女家庭的12.9%，相當於每8個有子女家庭中，就有1個單親家庭。其中，波羅的海3國在單親家庭比率上位居歐洲前列。

歐盟公民僅32%家庭裝冷氣 逾半受訪者對高溫擔憂

今年歐洲的夏天來得早，許多地方都創下了高溫紀錄。然而面對高溫，歐盟公民的應對方法略為不足，根據一份歐盟的調查顯示，僅32%歐盟公民家中有裝設通風設備或冷氣系統。

求婚遭拒遷怒！印度男恨女方兒是「婚姻阻礙」 狠摔1歲童致死

印度近日發生一起殘忍命案。一名男子因向一位女子求婚不成，竟誘拐女子的1歲兒子並痛下殺手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。