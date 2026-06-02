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右撇子佔多數？ 專家：是直立行走促大腦演化

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
右撇子是由直立行走與腦部演化共同驅動的兩階段過程，但左撇子的演化過程至今仍是一個謎團。（Photo by Luis Quintero on Unsplash under C.C License）
右撇子是由直立行走與腦部演化共同驅動的兩階段過程，但左撇子的演化過程至今仍是一個謎團。（Photo by Luis Quintero on Unsplash under C.C License）

為何大多數人類都是右撇子？英國動物行為研究指出，當人類祖先改以雙足步行後，雙手被釋放出來執行精密任務，最終大腦的神經特化確立了右手的主導地位。因此，右撇子是由直立行走與腦部演化共同驅動的兩階段過程，但左撇子的演化過程至今仍是一個謎團。

直立步行解放雙手

ScienceAlert》報導，牛津大學和雷丁大學研究團隊分析跨越41種靈長類動物，並發現人類對右手的強烈依賴主要來自雙腳行走與大腦容量激增這兩大關鍵因素，而這項特徵源於遠古祖先的演化歷程。

研究顯示，當早期人類開始直立步行，雙手便能從移動功能中解放，轉而進行更精細的工具操作，而隨著演化發展，大腦側化分工進一步強化了這項偏好，使右手優勢在尼安德塔人及現代智人身上愈發顯著。

大腦側化決定右手

大眾機械》報導，隨著人類腦部容量在演化過程中大幅增加，大腦變得更加複雜且具有高度的神經效率，而為了處理更多資訊，大腦的兩個半球開始分工化，也就是所謂的「大腦側化」。如此一來，雖然直立行走強化了使用某隻手的強度，但大腦的演化則決定了「右手」這個方向。

事實上，慣用手的選擇大部分是由基因決定的，且胎兒早在子宮內8週大時就已經展現出手的偏好。如今，全球高達90%的人類慣用手為右手，而剩餘的10%則為左手，但左撇子的演化過程至今仍是一個謎團。

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英國 左撇子

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