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歐盟12.9%單親家庭多達610萬戶 波羅的海3國比率居高位

世界日報／ 編譯中心／綜合1日電

根據歐盟統計局最新統計，2025年歐盟約有610萬個單親家庭，占所有有子女家庭的12.9%，相當於每8個有子女家庭中，就有1個單親家庭。其中，波羅的海3國在單親家庭比率上位居歐洲前列。

歐盟統計局(Eurostat)1日發布的統計顯示，歐洲各國單親家庭比率差異顯著，其中波羅的海3國位居高位。3國中，又以愛沙尼亞比率最高，達40.6%，即每10個有孩子的家庭中，約有4個為單親家庭。立陶宛與拉脫維亞分別為32.7%與28.5%。

比率最低的國家則為斯洛伐克(3.1%)、希臘(3.8%)及斯洛維尼亞(4.0%)。

據統計，從家庭結構來看，多數單親家庭育有1名子女，占60.1%。育有2名子女者占30.9%，而3名以上子女的家庭則占9.0%。

此外，單親家庭以女性為戶長者居多，約500萬戶，占81.6%；男性戶長則占18.4%。

歐盟統計局補充，此次統計發布適逢每年6月1日的「全球父母日」，旨在強調家庭、父母及照顧者在兒童養育、保護與福祉方面所扮演的重要角色。

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