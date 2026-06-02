馬來西亞社媒年齡驗證上路 教育界肯定民團籲暫緩

馬來西亞社群媒體年齡驗證新制上路，禁止未滿16歲青少年註冊帳號。教育界人士普遍支持這項保護青少年的措施，但也有民間團體認為涉及個資與隱私問題，呼籲暫緩落實相關措施。

根據「2025年網路安全法」（Online Safety Act2025），「兒童保護守則」（Child Protection Code）與「風險緩解守則」（Risk Mitigation Code）昨天生效，新制適用Facebook、Instagram、TikTok及YouTube等已取得執照的社群媒體平台，並要求平台在最長6個月內完成年齡驗證措施。

每天通勤尖峰時段，吉隆坡大眾捷運車廂裡，青少年學子低頭滑手機已成常態。有人追蹤社群平台最新動態，有人觀看短影音，也有人忙著回覆朋友訊息。

不少老師與家長認為這項新制立意良善，但在手機與網路早已融入日常生活的情況下，這項禁令究竟能否落實，抑或僅治標不治本，仍有待觀察。

大馬不少學校近年來已逐步加強手機管理。校方在學生進入校園後統一保管手機，避免影響上課秩序；學生放學後也僅能在校內指定地點使用手機。教育界人士認為，這類措施與政府推動未滿16歲限制使用社群媒體方向一致，希望降低手機與網路對學生學習及身心發展的影響。

曾在柔佛州（Johor）擔任中學教師的坤笠（Kunli）告訴中央社記者，社群媒體充斥大量不適合青少年接觸的內容，包括暴力、血腥、情色及各類錯誤價值觀，而演算法與流量機制更容易放大這些內容的影響力。這正是政府推動相關措施的重要原因。

他指出，青少年尚未建立成熟的判斷能力，如果長時間接觸不適當的網路內容，容易出現價值觀偏差。例如將網路霸凌視為合理報復手段、把社群流量視為個人價值象徵，甚至認為未經同意散布他人肖像或人身攻擊，只是一種「現代娛樂」。這些現象反映出社群媒體對青少年行為模式帶來的深遠影響。

坤笠認為，家長原本應肩負起篩選社群媒體內容責任，並配合平台管制機制。但部分家長受限於工作與管教能力，無法全面掌握孩子的網路使用情況，甚至為了安撫情緒，竟放任孩子長時間瀏覽社群媒體。

他強調，政府有必要介入並建立保護機制，但相關政策若要發揮效果，仍須獲得家長配合與支持，否則恐難達到預期目標。

在巴生（Klang）地區教書的中學教師鄭名烈（TeeBeng Lee）表示，根據教學現場觀察，不少學生長時間使用手機與社群媒體，不僅影響課堂專注力，也曾出現上課偷看手機，甚至將教師授課內容拍攝後上傳網路等案例。

他認為，16歲以下青少年的心智發展尚未成熟，容易受到網路資訊與社群輿論影響，進而影響獨立思考與判斷能力，也較難理解言論自由與應負起的言論責任重要性。社群媒體雖然帶來便利，但也占據學生大量時間，因此在學生尚未建立足夠辨識能力前，透過年齡限制措施加強保護，具有正面意義。

不過，相關政策也引發隱私權與個資保護爭議。馬來西亞消費人協會聯合會（FOMCA）日前呼籲政府暫緩落實相關措施，並提出更清晰透明的執行架構。

消協認為，保護青少年網路安全固然重要，但保障隱私權、個人資料同樣不容忽視，相關執行方式至今仍有許多疑問未獲解答。

隨著年齡驗證機制上路，這項新制能否在保護青少年與維護個資隱私之間取得平衡，仍有待觀察。