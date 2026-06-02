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求婚遭拒遷怒！印度男恨女方兒是「婚姻阻礙」 狠摔1歲童致死

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名男子用買糖誘騙孩子並將其殺害。示意圖／AI生成
印度一名男子用買糖誘騙孩子並將其殺害。示意圖／AI生成

印度近日發生一起殘忍命案。一名男子因向一位女子求婚不成，竟誘拐女子的1歲兒子並痛下殺手。

根據《NDTV》報導，犯嫌想娶女子為妻，卻頻頻遭拒，女子表示自己已有小孩，無法嫁給他。男子因此認定孩子是婚姻的阻礙，便以買糖為由將女子的1歲兒子騙出家人照顧範圍，反覆狠摔孩子後逃走。

女子家人發現後立即將孩子送醫並報警，但仍回天乏術。警方掌握犯嫌蹤跡展開圍捕時，他還突然開槍攻擊警方，警察反擊射中他腿部將其逮捕，並搜出1把槍、5發實彈和2枚彈殼。

當地警局局長表示，正在蒐集所有必要證據，將盡力確保法院對他處以最嚴厲的懲罰。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

印度 殺人 虐童 婚姻 求婚

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