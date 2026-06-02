薔蜜颱風襲日本沖繩16傷 九州逾300個航班停飛

今年第6號颱風薔蜜已使日本沖繩縣出現災情，縣府彙整，截至今晨7時，共有16人受到輕傷，像是被強風吹到跌倒等；受到颱風影響，今天以九州地區為主起降的330多個航班已停飛。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府也指出，已經確認住宅等屋頂受損、玻璃破裂，共15件受災案例。其他災情包含32例樹木倒塌、1例路燈倒塌，警消已經派員前往現場因應。

根據日本各家電信公司，受到颱風影響，沖繩與奄美局部地區電話與網路斷線，或是訊號不穩，難以接通。

日本內閣官房長官木原稔今天在記者會表示，正在與地方政府等單位密切合作，努力掌握災情與研議災害緊急對策。

木原稔也呼籲，「預料會被颱風影響的地區，民眾要充分留意地方政府的避難資訊，並儘早避難等，採取保命行動，不要大意」。

受到颱風影響，日本國內主要航空公司已經取消今天以九州地區為主起降的330多個航班；明天在東京羽田機場起降的280多個航班，也已經停飛。

日本各家航空公司呼籲旅客到官網確認最新航班資訊。

鐵路部分也受到衝擊，東海道新幹線明天的首班車起恐受到颱風影響，首都圈的地方鐵路部分已經決定停駛。

東海道新幹線今天正常運行，但明天部分時段與區間可能會停駛或延宕；山陽新幹線與九州新幹線今天可能會因颱風的路徑等停駛或延宕；山形新幹線明天中午到傍晚左右的列車，可能會停駛或延宕。

日本首都圈的地方鐵路JR青梅線青梅站到奧多摩站區間，明天從首班車到晚間8時左右的列車將停駛。

日本各家鐵路公司呼籲旅客到官網確認最新資訊。