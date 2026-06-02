松田康博著作「中國與台灣」 獲讀賣吉野作造獎

第27屆「讀賣・吉野作造獎」得獎名單揭曉，東京大學東洋文化研究所教授松田康博以「中國與台灣：危機與平衡的政治學」獲獎。評選委員會指出，此書細緻梳理兩岸關係歷史脈絡，並進一步展望台海未來局勢，是兼具學術深度與現實觀察的重要著作。

現年60歲的松田康博長期研究兩岸關係，至今累積超過30年研究成果。他表示，寫作「中國與台灣：危機與平衡的政治學」的初衷，是希望「整理出自己理解兩岸關係的方式與理論架構，希望這本書在10年後仍能成為可供參考的作品。」

松田去年9月訪問台灣，獲得總統賴清德於總統府接見，他也當面致贈此書予賴總統。

松田在研究過程中除廣泛查閱資料，也持續與相關人士交流，並重視實地走訪。他曾赴台灣距離中國大陸最近的金門與馬祖，觀察台灣第一線情勢，也藉此實地感受軍事行動的現實難度。

松田指出，隨著研究對象相關資訊愈來愈多，如今要由一個人獨力完成整理並不容易，但他仍自我勉勵，認為「從一個人的視角來完成統整，有其意義」。

讀賣新聞刊出的得獎書評由評選委員會主席、東京大學名譽教授北岡伸一執筆。

北岡指出，對中華人民共和國而言，統一台灣始終是建國以來的核心主張；隨著中國在軍事、經濟與政治上的影響力持續擴大，中國國家主席習近平也強化集權體制，將推動統一視為重要目標。台灣則在前總統李登輝任內推動民主化，進入21世紀後，民進黨與國民黨歷經多次政權輪替，民主制度已穩定扎根。

他分析，中國近年試圖利用台灣朝野對立持續施壓，但效果往往適得其反，反而使愈來愈多台灣民眾自我認同為「台灣人」而非「中國人」，台灣本土認同持續深化。此外，台灣近年挺過疫情衝擊，如今更在全球半導體供應鏈中占據關鍵地位。

北岡指出，美國是左右兩岸局勢的重要第三方，而日本則是這場複雜博弈中的第4個關鍵角色。他認為，日本應如何制定對中與對台政策，已成為重要課題。

北岡在書評中表示，「中國與台灣：危機與平衡的政治學」由長期研究兩岸關係的代表性學者執筆，對理解台海局勢及東亞安全具有高度參考價值，「是一本令人獲益良多的重要著作」。

松田目前距離退休約5年。他表示，未來希望進一步研究台灣與各國的關係，再寫一本與「中國與台灣：危機與平衡的政治學」相互呼應的姐妹作，持續追蹤台灣在國際局勢中的變化。