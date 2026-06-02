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藍源火箭爆炸重創發射台 NASA：修復期可能至2028年

中央社／ 佛州卡納維爾角1日綜合外電報導
藍源（Blue Origin）公司新葛倫火箭引擎在測試時爆炸。 路透
藍源（Blue Origin）公司新葛倫火箭引擎在測試時爆炸。 路透

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長艾薩克曼今天表示，上週藍源（Blue Origin）公司新葛倫火箭引擎在測試時爆炸，損及發射台，修復工作「將耗費相當長的時間」。

路透報導，艾薩克曼（Jared Isaacman）在CNBC「CEO理事會峰會」（CEO Council Summit）上接受採訪時表示，發射台以2028年為修復時限，「仍在可能範圍內」。

5月28日，這枚兩節式大型火箭在發射台上進行例行靜態點火（hot-fire）測試時突然爆炸並化為巨大火球。本次測試原本是為2025年1月以來的第4次軌道飛行任務預做準備。

公司與產業消息人士上週末透露，這次爆炸導致發射台「幾乎全毀」，工程師預估修復工作將至少造成6個月的營運中斷。

新葛倫（New Glenn）火箭是藍源太空雄心的核心，尤其是為了與電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）競賽。SpaceX正在開發名為星艦（Starship）的人類史上最大火箭。

太空 SpaceX

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