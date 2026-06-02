藍源火箭爆炸重創發射台 NASA：修復期可能至2028年

根據日媒IT Media Business報導，日本本地遊客逐漸形成一股「遠離京都」的現象。根據京都市觀光協會統計，2025年京都主要飯店的日本旅客住宿量比前年減少一成，自2022年疫情後的旅遊振興政策帶來的熱潮後，已連續三年下滑。導致在地人望而卻步的主因，在於當地居高不下的住宿費用。2025年京都主要飯店的平均房價已飆升至每晚2萬1286日圓（約台幣4179元）。在外國旅客強勁消費力的支撐下，旅宿業者採取強勢的定價策略，直接擠壓了日本國內旅客的留宿意願。甚至連鄰近學校也因住宿與遊覽車包車費用過高，無奈更改校外教學的地點。

2026-06-02 10:45