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莫德納等團隊獲18.9億資金挹注 加速伊波拉疫苗研發

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
莫德納（Moderna）。 路透
莫德納（Moderna）。 路透

為因應非洲民主剛果的伊波拉疫情，全球公衛組織「流行病防範創新聯盟」將資助6000萬美元給莫德納（Moderna）及另2家機構，以加速「邦迪布吉歐病毒株」疫苗研發。

路透社報導，在新冠肺炎（COVID-19）的疫情高峰期，流行病防範創新聯盟（CEPI）曾是協助研發疫苗的早期投資機構之一。

CEPI執行長海契特（Richard Hatchett）今天告訴路透社，對抗邦迪布吉歐病毒株（Ebola Bundibugyo，簡稱BDBV）的疫苗，有望於數個月內完成臨床試驗相關準備。

目前全球尚無任何經核准的BDBV疫苗或療法。

海契特表示，疫苗有望在「不久的將來」問世，應有助於啟動相關討論，包括由誰採購疫苗，以及為後續的全面接種計劃提供資金。

他同時警告，疫苗研發充滿變數，加上民主剛果東部嚴峻的安全情勢，臨床試驗將面臨重重挑戰。

在這波資助中，CEPI允諾投入高達5000萬美元（約新台幣15.8億元），協助莫德納正在研發的BDBV候選疫苗進行臨床前及早期臨床開發。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在電話採訪中表示：「我們在臨床前模型上進行伊波拉病毒研究，展現良好成果。」

他說，鑑於伊波拉的高致死率，目標是研發出一款能有效預防疾病的疫苗，同時致力簡化施打策略。

根據非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）及世界衛生組織（WHO）統計，民主剛果目前累計282例確診病例，其中42人死亡，另有約1100例疑似病例。

疫苗 非洲 莫德納

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