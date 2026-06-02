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澳洲小麥產量估減26% 乾旱與中東衝突推升成本
澳洲政府報告今天說，由於農民面臨乾旱狀況，以及中東衝突導致燃料和肥料價格飆升，澳洲本季小麥產量預計將減少超過1/4。
法新社報導，澳洲是全球主要小麥出口國，根據農業部季度評估，本季收成預計將較去年驟減26%至2670萬公噸。
澳洲小麥在冬季種植，而南半球的冬季才剛開始。澳洲小麥大部分出口至亞洲和中東地區。
政府報告說，預估小麥產量將比5年平均水準低23%，比10年平均水準低8%。
根據報告，農民預計將小麥種植面積減少12%，主因是與其他作物相比獲利較低，加上北部地區出現「非常乾燥」的情況。
報告說，澳洲各類冬季作物均受全球液態燃料和肥料供應中斷影響。
報告警告：「若中東衝突持續，投入成本很可能會長期維持在高檔，恐會進一步壓縮產量。」
報告指出，西澳州（Western Australia）和南澳州（South Australia）部分地區通報鼠群數量暴增，「澳洲化學品主管機關已有條件批准使用加強型鼠餌的緊急許可，目前農民正積極投餌以控制鼠患」。
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