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深夜育兒神隊友！日「夜啼咖啡廳」幫顧嬰 解救疲憊新手父母

聯合新聞網／ 綜合報導
日本愛知縣推出深夜育兒支援服務「夜啼咖啡廳」，拯救深受嬰兒夜啼困擾的父母。 示意圖／ingimage
日本愛知縣推出深夜育兒支援服務「夜啼咖啡廳」，拯救深受嬰兒夜啼困擾的父母。 示意圖／ingimage

面對深夜哭鬧不停的嬰兒，許多精疲力盡的父母常陷入孤立無援的絕望中。為了解救辛苦的家長，據日媒FNN報導，日本愛知縣最近出現新型態的深夜育兒支援服務──「夜啼咖啡廳」。這間特別的咖啡廳由育有2子的朝倉博巳與荒井智子經營，朝倉曾因二寶夜啼而瀕臨崩潰，卻因社會對母親的刻板期待而不敢求助。為此，她與擁有教保人員資格的好友攜手打造出能讓父母喘息、互相打氣的深夜避風港。

不定期開張的咖啡廳「Orizurou」，從晚上10點營業至清晨7點，尿布和寶寶奶粉需自備，單次收費2500日圓（約台幣491元）並附贈等值、可在附近牙醫等贊助廠商使用的折價券。現場備有嬰兒床，點心與消夜皆可自助取用。

一位睡眠時間被切得零碎的媽媽尾河里奈帶著兩名幼子前來，這裡不僅有自願前來協助的婦產科醫生諮詢，教保人員更協助換衣、調整體溫順利哄睡寶寶，讓尾河能安心補眠，連清晨來接妻兒的丈夫也由衷感激。

而類似的服務也持續增加中。位於瀨戶市的空間「Tayutaba」，則利用獨立書店2樓，每月固定舉辦一次深夜活動。主要對象為0到2歲的嬰兒，時間從晚上8點半至深夜12點，每次僅收取500日圓（約台幣98元），由具備保母資格的志工協助照顧，還可以到一樓挑書帶上樓閱讀，享受久違的獨處時光。

咖啡廳 日本 育兒 父母

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