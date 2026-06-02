深夜育兒神隊友！日「夜啼咖啡廳」幫顧嬰 解救疲憊新手父母

面對深夜哭鬧不停的嬰兒，許多精疲力盡的父母常陷入孤立無援的絕望中。為了解救辛苦的家長，據日媒FNN報導，日本愛知縣最近出現新型態的深夜育兒支援服務──「夜啼咖啡廳」。這間特別的咖啡廳由育有2子的朝倉博巳與荒井智子經營，朝倉曾因二寶夜啼而瀕臨崩潰，卻因社會對母親的刻板期待而不敢求助。為此，她與擁有教保人員資格的好友攜手打造出能讓父母喘息、互相打氣的深夜避風港。

不定期開張的咖啡廳「Orizurou」，從晚上10點營業至清晨7點，尿布和寶寶奶粉需自備，單次收費2500日圓（約台幣491元）並附贈等值、可在附近牙醫等贊助廠商使用的折價券。現場備有嬰兒床，點心與消夜皆可自助取用。

一位睡眠時間被切得零碎的媽媽尾河里奈帶著兩名幼子前來，這裡不僅有自願前來協助的婦產科醫生諮詢，教保人員更協助換衣、調整體溫順利哄睡寶寶，讓尾河能安心補眠，連清晨來接妻兒的丈夫也由衷感激。

而類似的服務也持續增加中。位於瀨戶市的空間「Tayutaba」，則利用獨立書店2樓，每月固定舉辦一次深夜活動。主要對象為0到2歲的嬰兒，時間從晚上8點半至深夜12點，每次僅收取500日圓（約台幣98元），由具備保母資格的志工協助照顧，還可以到一樓挑書帶上樓閱讀，享受久違的獨處時光。