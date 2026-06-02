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當代樂坊文化訪問團 多倫多台灣之夜壓軸演出

中央社／ 多倫多1日專電
來自宜蘭的當代樂坊表演者在紐約台灣巡禮文化藝術節舞台演出。中央社
來自宜蘭的當代樂坊表演者在紐約台灣巡禮文化藝術節舞台演出。中央社

來自宜蘭的「當代樂坊」作為2026年「美國台灣傳統週暨加拿大亞裔傳統月文化訪問團」，在5月亞裔傳統月最後一天，以多倫多為10個城市巡演最終站，在多倫多「台灣之夜」年度晚會壓軸演出，僑委會委員長徐佳青親自到場同慶。

這場名為「絢麗台灣」（Glorious Taiwan）的演出，結合舞蹈、古典音樂、台灣民謠及世界名曲，並加入傳統技藝與聲光投影等元素，以「慶典、美食、世界、文化」四大篇章，展現台灣多元創新兼容並蓄特質。在多倫多台北經濟文化辦事處文化中心演出時，滿場逾400位觀眾頻頻喝采，末了全場起立鼓掌致敬，久久不歇。

應邀參與「台灣之夜」的加拿大國會議員艾薩晰（Ali Ehsassi）在中場致詞表示，他多次造訪台灣，深刻體會到台灣在各個領域的領先實力；今天這場演出的所有表演者都展現了堪稱國家級的出色表現，「以這樣的方式為亞裔傳統月畫下句點，的確非常合適；因為台灣社群在加拿大所做的一切，都是卓越與自豪的結合。」

徐佳青致詞表示，台灣科技舉世聞名，台灣文化的多元與創新，也要展現在海外主流社會眼前，僑委會特別邀集國內各部會共同遴派「當代樂坊」赴美國、加東10個城市巡演，打造兼具視覺與文化深度的五感藝術饗宴。

台北駐多倫多經濟文化辦事處長梁毅鵬向中央社表示，多倫多年度「台灣之夜」這次選在5月31日亞裔傳統月舉行，同時迎接6月19日端午節到來，除了從宜蘭請來國際知名「當代樂坊」表演，還安排3大主題12個展攤，展出內容從地方台裔青年文創工藝、到多倫多當地知名律師受台灣啟發寫下一本有關台灣的書，希望彰顯台灣文化的多元和豐富。

梁毅鵬指出，台灣和加拿大都是尊重欣賞多元文化的社會，「台灣之夜」是結合雙方特質與優勢的最佳場合。今年「台灣之夜」活動結合加台經貿文化交流協會負責主辦的文化訪問團多倫多演出，一開放售票，入場券很快就賣光，顯示僑界和加拿大主流各界對台灣的支持與歡迎。

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