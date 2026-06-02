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加拿大曼省溫尼伯亞裔月 台玩味文化館深化友誼

中央社／ 多倫多1日專電

加拿大曼尼托巴省（Manitoba）年度亞裔文化盛會「Taste of Asia亞洲文化美食節」周末在溫尼伯市（Winnipeg）盛大舉行；「TAIWAN WAY台玩味文化館」再次參與盛會，透過文化展演、美食體驗及互動遊戲，向加拿大主流社會展現台灣多元豐富的文化魅力。

曼省溫尼伯市「Taste of Asia亞洲文化美食節」5月30日及31日舉行，吸引來自台灣、韓國、泰國、菲律賓、越南及印尼等多個亞洲社群參與。為期2天的活動，還安排亞洲文化踩街大遊行；台灣隊伍以具代表性的台灣黑熊及特色文化元素亮相，展現台灣活力與創意形象，沿途受到民眾熱烈歡迎。

由曼省中華文化社及曼省台灣同鄉會共同籌畫、僑務委員會贊助的「TAIWAN WAY台玩味文化館」，透過台灣特色文化展示、傳統童玩體驗、美食介紹及互動闖關活動等，以寓教於樂方式，讓現場民眾認識台灣文化，了解台灣人文特色與多元社會現況，吸引眾多民眾駐足參觀。

曼省中華文化社社長黃錦彬表示，台灣館多年來持續參與亞裔傳統月活動，希望透過文化交流，深化加拿大社會認識台灣。今年台灣館特別結合更多的互動體驗與創新展示，讓參觀民眾深入感受台灣文化的獨特魅力，提升台灣在加拿大主流社會的能見度。

多位僑務榮譽職人員、台灣企業代表及僑界人士共襄盛舉參與活動，展現台灣社群凝聚力。「Taste ofAsia亞洲文化美食節」主辦單位Foodtrip Market高度肯定台灣館的參與，咸認參展內容豐富且具互動性，是活動亮點之一，可進一步促進加拿大多元族群文化的理解與交流。

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