巴西2起疑似伊波拉病例排除 衛生部強調國內風險低

巴西衛生部近日針對聖保羅與里約熱內盧2起疑似伊波拉（Ebola）病例展開調查，經過檢驗後均已排除感染伊波拉病毒，確診分別為腦膜炎與瘧疾，國內並未出現伊波拉疫情。

根據新聞網站G1等巴西媒體報導，聖保羅病例涉及1名37歲男子，曾自剛果民主共和國入境，由於該國正面臨伊波拉疫情，患者出現症狀後被送往醫院隔離。檢測結果顯示未發現伊波拉病毒基因，最終診斷為腦膜炎球菌性腦膜炎，目前仍在治療。

另1例則是來自烏干達的比利時籍旅客，在里約熱內盧接受檢查，檢測其血液、唾液與尿液樣本，結果顯示伊波拉病毒陰性，確診為瘧疾。患者已解除高規格生物安全隔離，持續接受臨床照護。

巴西衛生部強調，國內至今未出現伊波拉本土傳播案例，風險仍屬低度。專家指出，伊波拉主要透過接觸感染者血液、體液或遭污染物品傳播，並不經由空氣傳染，且僅在患者出現症狀後才具傳染性，有助於追蹤接觸者與控制疫情。

報導指出，伊波拉潛伏期約2至21天，常見症狀包括高燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐與腹瀉，嚴重時可能引發出血性熱。世界衛生組織（WHO）持續監測非洲中部疫情，提醒各國保持警戒，但目前並無證據顯示伊波拉在巴西有傳播風險。