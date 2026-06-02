快訊

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

張峰奇考慮再出家！老婆李亮瑾支持「有佛緣阻止不了」

滇緬孤軍／電影美化段李部隊 實淪販毒走私政府管不動

聽新聞
0:00 / 0:00

外國人變主角？日本現「遠離京都潮」 民眾怨商業化犧牲古都風雅

聯合新聞網／ 綜合報導
日圓重貶，導致觀光客塞爆京都，日本在地人只能遠離。 歐新社
日圓重貶，導致觀光客塞爆京都，日本在地人只能遠離。 歐新社

根據日媒「IT Media Business」報導，日本本地遊客逐漸形成一股「遠離京都」的現象。根據京都市觀光協會統計，2025年京都主要飯店的日本旅客住宿量比前年減少一成，自2022年疫情後的旅遊振興政策帶來的熱潮後，已連續三年下滑。導致本國人望而卻步的主因，在於當地居高不下的住宿費用。2025年京都主要飯店的平均房價已飆升至每晚2萬1286日圓（約台幣4179元）。在外國旅客強勁消費力的支撐下，旅宿業者採取強勢的定價策略，直接擠壓了日本國內旅客的留宿意願。甚至連鄰近學校也因住宿與遊覽車包車費用過高，無奈更改校外教學的地點。

除了高額住宿費用，「過度觀光」帶來的觀光公害，也逐漸破壞這座古都原有的幽靜。熱門景點清水寺的年參拜人數暴增至500萬人，聯外道路清水坂經常擠得水洩不通；在社群媒體推波助瀾下爆紅的嵐山竹林與渡月橋，人潮更是直接溢出到車道，完全失去昔日的風雅。為了迎合國際旅客的消費偏好，傳統市集如錦市場紛紛轉型，改開和牛串燒等外國人喜愛的餐飲店。這種古都過於商業化的現狀，讓許多日本民眾大感失望。

日本人不願再拜訪京都的根本原因，其實和長期積弱不振的「日圓重貶」有關。隨著美金兌日圓匯率從過去的100左右一路跌破150大關，日本民眾的購買力大幅縮水。反觀亞洲其他鄰國近年經濟顯著成長，加上日圓匯率極具優勢，赴日旅遊變得CP值極高，讓國際旅客自然而然地主導了當地的觀光生態。這場因匯率失衡掀起的消費洗牌，不僅困住了日本人出國的腳步，更降低了他們走訪自家歷史名城的機會，讓屬於日本在地人的京都變得越來越遙遠。

京都 日本 觀光客 日圓匯率

延伸閱讀

從攤販到上班族…他破潛規則成「除蟑大王」繞一圈終圓賽車冠軍夢

天熱當心「炒飯症候群」！百度高溫殺不死毒素 專家示警：便當最危險

疑瞄準赴日旅客！Booking.com資安又出包 日本多家飯店示警

冷氣室外機旁別放「裝水寶特瓶」！專家警告：恐釀火災爆炸

相關新聞

美中競爭與去工業化的三重夾擊！歐盟產業政策面臨務實轉型

歐盟過去利用單一市場優勢，透過設定高標準的環境法規，企圖引領全球供應鏈進行低碳轉型，並視「綠色新政」為提升歐洲企業核心競爭力的關鍵政策。然而，歐盟面臨三大外部經貿衝擊帶來的壓力，不得不進行政策調整。

外國人變主角？日本現「遠離京都潮」 民眾怨商業化犧牲古都風雅

根據日媒IT Media Business報導，日本本地遊客逐漸形成一股「遠離京都」的現象。根據京都市觀光協會統計，2025年京都主要飯店的日本旅客住宿量比前年減少一成，自2022年疫情後的旅遊振興政策帶來的熱潮後，已連續三年下滑。導致在地人望而卻步的主因，在於當地居高不下的住宿費用。2025年京都主要飯店的平均房價已飆升至每晚2萬1286日圓（約台幣4179元）。在外國旅客強勁消費力的支撐下，旅宿業者採取強勢的定價策略，直接擠壓了日本國內旅客的留宿意願。甚至連鄰近學校也因住宿與遊覽車包車費用過高，無奈更改校外教學的地點。

電腦跳出資安警告…職員聽信假客服操作 日中學千萬鉅款沒了

綜合各家日媒報導，靜岡縣牧之原市的相良中學，日前發生一起假冒技術支援的網路詐騙案，導致學校帳戶遭非法轉帳，損失總計達10,000,099日圓。（約台幣197萬元）這筆公款包含了校方為學生代管的修學旅行預繳費用與畢業紀念冊製作費。牧之原市長為此公開道歉，坦言此事已嚴重傷害市民與議員對政府的信任。

當代樂坊文化訪問團 多倫多台灣之夜壓軸演出

來自宜蘭的「當代樂坊」作為2026年「美國台灣傳統週暨加拿大亞裔傳統月文化訪問團」，在5月亞裔傳統月最後一天，以多倫多為...

義大利南部外海地震 德國地科研究中心：規模6.1

德國地球科學研究中心（GFZ）表示，義大利南部外海今天凌晨發生規模6.1地震

電競選手可以不上課？法國數位教養界線掀論戰

法國在「Esports 2026–2030」戰略下，首度為少數電競選手安排彈性課表。此舉一方面為電競選手發展打通學校體制、注入國家級資源，另一方面卻因特例安排引爆教育公平論戰。當學校制度開始為這些人讓路時，到底是在翻轉教育，還是為少數人開特權後門？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。