外國人變主角？日本現「遠離京都潮」 民眾怨商業化犧牲古都風雅

根據日媒「IT Media Business」報導，日本本地遊客逐漸形成一股「遠離京都」的現象。根據京都市觀光協會統計，2025年京都主要飯店的日本旅客住宿量比前年減少一成，自2022年疫情後的旅遊振興政策帶來的熱潮後，已連續三年下滑。導致本國人望而卻步的主因，在於當地居高不下的住宿費用。2025年京都主要飯店的平均房價已飆升至每晚2萬1286日圓（約台幣4179元）。在外國旅客強勁消費力的支撐下，旅宿業者採取強勢的定價策略，直接擠壓了日本國內旅客的留宿意願。甚至連鄰近學校也因住宿與遊覽車包車費用過高，無奈更改校外教學的地點。

除了高額住宿費用，「過度觀光」帶來的觀光公害，也逐漸破壞這座古都原有的幽靜。熱門景點清水寺的年參拜人數暴增至500萬人，聯外道路清水坂經常擠得水洩不通；在社群媒體推波助瀾下爆紅的嵐山竹林與渡月橋，人潮更是直接溢出到車道，完全失去昔日的風雅。為了迎合國際旅客的消費偏好，傳統市集如錦市場紛紛轉型，改開和牛串燒等外國人喜愛的餐飲店。這種古都過於商業化的現狀，讓許多日本民眾大感失望。

日本人不願再拜訪京都的根本原因，其實和長期積弱不振的「日圓重貶」有關。隨著美金兌日圓匯率從過去的100左右一路跌破150大關，日本民眾的購買力大幅縮水。反觀亞洲其他鄰國近年經濟顯著成長，加上日圓匯率極具優勢，赴日旅遊變得CP值極高，讓國際旅客自然而然地主導了當地的觀光生態。這場因匯率失衡掀起的消費洗牌，不僅困住了日本人出國的腳步，更降低了他們走訪自家歷史名城的機會，讓屬於日本在地人的京都變得越來越遙遠。