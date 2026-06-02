電腦跳出資安警告…職員聽信假客服操作 日中學千萬鉅款沒了

綜合日本媒體報導，靜岡縣牧之原市的相良中學，日前發生一起假冒技術支援的網路詐騙案，導致學校帳戶遭非法轉帳，損失總計達1000萬99日圓（約台幣197萬元）。這筆公款包含了校方為學生代管的校外教學預繳費用與畢業紀念冊製作費。牧之原市長為此公開道歉，坦言此事已嚴重傷害市民與議員對政府的信任。

整起案件發生於5月29日下午1點50分左右，當時一名60多歲的女性職員正利用學校公務電腦在網路上查詢特休時的資訊，螢幕突然跳出假冒微軟公司的資安警告視窗。由於職員不了解這類詐騙手法，便撥打了畫面上顯示的假客服專線，並依對方指示操作，導致電腦隨即陷入遠端操控的狀態。接著，她更依嫌犯要求登入特定的法人網銀帳戶，此時她才終於察覺異狀，趕緊諮詢校方的網路系統管理廠商，並關閉電腦電源、掛斷電話。不過，就在雙方連絡的一小時二十五分鐘內，歹徒早已分兩筆（100日圓與9,999,999日圓）將錢快速轉走。

當地教育委員會表示，涉事職員坦承因不了解此類詐騙而輕信畫面內容。專家對此警告，學校帳戶存有大筆代收現金，極易成為犯罪集團鎖定的目標，恐引發模仿效應；各校應全面強化資安技術，並建立突發狀況時的即時諮詢機制。校方也會在六月二日召開家長說明會交代後續處理方式。

關於這筆鉅額損失，校方目前正確認是否能透過「公款損失保險」理賠。根據FNN報導，若保險最終無法賠償，市府研擬由一般公務預算進行財政補貼，並明確承諾相良中學的校外教學會按照計畫如期舉行，不會讓學生的權益受損。