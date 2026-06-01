父母螢幕使用影響孩子多 瑞典政府籲放下手機多陪伴

近年來螢幕使用時間與方式對兒少身心影響引關注，瑞典政府去年針對成人螢幕使用對兒少健康影響狀況進行調查，今天公布了最新3項建議，其中包括跟孩子在一起時，放下手機多陪伴，甚至在家中建立無手機區增加親子互動。

許多研究發現，螢幕使用時間與方式對兒少身心產生影響，澳洲去年12月率先全球祭出「16歲以下禁用社群媒體」禁令後，多個歐洲國家也正研議限制兒少使用社群平台。

北歐國家丹麥去年宣布將跟進，禁止15歲以下兒童使用社群媒體；挪威則預計在今年底提案禁止16歲以下兒少使用社群媒體。

瑞典雖然沒有相關立法，但對螢幕使用與兒少身心健康有諸多討論。瑞典公共衛生局（FHM）在2024年公布對兒少使用螢幕的健康建議，並建議成人應該跟孩子一同檢視自己使用螢幕的習慣。

公共衛生局去年著手針對成人使用螢幕的狀況如何影響兒少健康進行研究，今天公布研究後得出的最新建議方針。跟兒少使用建議有所不同的是，對於成人的建議並沒有明確的「螢幕時間」限制，而是「行為的改變」。

公共衛生局的新聞稿指出，手機與其他螢幕是父母與家中其他成人日常生活一部分，這些建議是為了支持並引導成人建立更有意識的螢幕使用習慣，是為了加強家長與孩子的互動，並且創造家庭裡使用螢幕的良好習慣。

給成人的螢幕使用的3項建議，包括自身先建立良好的使用習慣，這會影響孩子的螢幕使用行為；跟孩子在一起時，除非真的必要或是一起看螢幕，否則應放下手機多陪伴；在網路上保護、尊重自己的孩子，將孩子的照片或影片放上網前要多想想。

公共衛生局也建議，家裡可以約定「無手機區」，例如餐桌或臥室，加強親子互動。

研究也發現，家長與孩子的螢幕使用習慣有關，家長使用螢幕時間越長，孩子的使用時間也會越長。公共衛生局表示，許多家長自覺螢幕使用是個問題，他們發現，10歲到12歲兒童的家長中，超過一半的人都覺得自己使用手機的時間太長。

過去的調查中顯示，孩子對於家長的手機使用感到挫折；而家長未經孩子允許將其照片或影片上傳社群媒體，也是親子因為網路產生摩擦的原因。

瑞典電視台（SVT）報導，參與這項研究的專家費林斯多爾福（Helena Frielingsdorf）表示，家長的言語行為都會影響小孩，因此生活中小小的改變，就可以改善親子互動及讓孩子的習慣有所改變。

瑞典社福部長福虛梅德（Jakob Forssmed）在接受電視台專訪時表示，很多成人想負更多責任，但手機新科技太強大，有時只是想看一下卻放不下，很多人不知道這對小孩影響很大，讓小孩更容易起衝突、沮喪，覺得家長並不「在場」。他相信大部分家長都不希望孩子有這種感覺，因此提供這些建議或許能讓更多人反思。