造山者芬蘭首映 林昶佐：台灣好作品助推外交

紀錄片「造山者」昨天於芬蘭放映，台灣憑藉半導體優勢吸引國際目光，駐芬蘭代表林昶佐表示，若只談產業交流難免冰冷，透過電影與文學等藝文作品，才是與當地社會交朋友、深化雙邊理解的最好管道。

「造山者」在初夏週日早晨於赫爾辛基頌歌圖書館（Helsinki Central Library Oodi）放映，由在地僑社籌辦、代表處協辦，現場250個座位滿座。當天觀影人潮眾多，除了有許多台僑，也獲當地各界熱烈回應。

包括芬蘭政界、媒體圈、產業圈及學界的貴賓皆出席參與，有過去曾在台灣留學的芬蘭人受邀共襄盛舉，甚至有剛好來芬蘭旅遊的台灣遊客來觀影，現場互動熱絡。

林昶佐致詞時，先感謝電影導演蕭菊貞，並一口氣向滿場觀眾宣傳近期在芬蘭發酵的台灣文化盛事，從甫獲國際布克獎的「臺灣漫遊錄」與「鬼地方」芬蘭文版出版，一路預告到雲門舞集8月首度登赫爾辛基藝術節，還不忘提醒大家端午快到，可以參加僑會活動吃粽子。

林昶佐接受中央社訪問時指出，掌握先進製程讓台灣成為國際社會關注的重中之重，這是正面發展，「但總不能讓大家回家時，覺得台灣只跟晶片有關」。他強調，文化代表一個國家背後的故事，具備不同層次吸引力。

他說，此次這麼多人來，是因為他們想知道背後的故事，而真正該感謝的是導演蕭菊貞這樣的創作者，把作品做出來，讓外交工作有了管道，「這些很好的作品，才是我們在第一線跟當地國家交朋友最好的媒介」。

面對資源相對有限的駐外館處，林昶佐坦言，芬蘭屬於外館中的小館，目前並未編制文化組，僑社的積極參與對外交工作是極大幫助。他期盼在芬蘭為數不多的台灣人能持續交流，發揮民間力量，「每個人在自己的角色上盡力，都能幫助外交工作取得不同層次的進展」。