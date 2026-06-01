應對高溫準備不足 僅32%歐盟公民家中有空調設備

今年歐洲的夏天來得早，許多地方都創下了高溫紀錄。然而面對高溫，歐盟公民的應對方法略為不足，根據一份歐盟的調查顯示，僅32%歐盟公民家中有裝設通風設備或空調系統。

由歐洲環保署（EEA）發布的「過熱與準備不足：歐洲人與氣候變遷共處的經驗」報告中指出，氣候變遷對歐洲社會的健康、福祉與繁榮正帶來日益嚴重的威脅。

這份報告針對「高溫」相關的議題進行調查，分析歐盟公民如何應對這樣的氣候問題。

數據顯示，約有49%的受訪者透過遮陽方式為居住空間降溫；48%的受訪者在屋頂與牆面加裝絕緣隔熱的設備。家中有裝設空調或通風設備的人僅占所有受訪者的32%左右。

不加裝空調的原因各有不同，然而報告顯示，約38%的受訪者坦言，無法負擔加裝空調與維護的費用。若是將調查範圍限縮於經濟困難的受訪者，這個比例攀升至66%。

這份調查也顯示，在過去5年中，有49.7%的受訪者表示在自己家中感到過熱；46.8%的人在工作場所或受教育場所感到過熱；有60.7%的人在戶外時感到高溫難耐。

超過52%的受訪者對未來極端高溫感到擔憂，48%的人憂心高溫造成的野火問題。對未來氣候衝擊最為擔憂的群體以女性、16-29歲的年輕群體以及來自南歐與中東歐的受訪者為主。

報告強調，要減輕高溫對歐盟民眾的健康、福祉和生產力所造成的衝擊，必須確保歐盟的建築物以及生活、工作環境具備防熱韌性。

「過熱與準備不足：歐洲人與氣候變遷共處的經驗」是針對27個歐盟國家，超過2萬7000名受訪者所進行的線上調查，呈現受訪者對於氣候衝擊的經驗、對未來衝擊的擔憂，以及在家中採取與在鄰里間觀察到的韌性措施。