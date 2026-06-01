快訊

明天高溫上看36度 周五變天「雷雨狂炸2地成降雨熱區」

著名不孕症機構、送子鳥生殖中心爆裝攝影機 名醫兼負責人20萬交保

黃仁勳今在GTC演說後 台指期夜盤反彈逾百點

聽新聞
0:00 / 0:00

應對高溫準備不足 僅32%歐盟公民家中有空調設備

中央社／ 布魯塞爾1日專電
面對高溫，歐盟公民的應對方法略為不足。示意圖／ingimage
面對高溫，歐盟公民的應對方法略為不足。示意圖／ingimage

今年歐洲的夏天來得早，許多地方都創下了高溫紀錄。然而面對高溫，歐盟公民的應對方法略為不足，根據一份歐盟的調查顯示，僅32%歐盟公民家中有裝設通風設備或空調系統。

由歐洲環保署（EEA）發布的「過熱與準備不足：歐洲人與氣候變遷共處的經驗」報告中指出，氣候變遷對歐洲社會的健康、福祉與繁榮正帶來日益嚴重的威脅。

這份報告針對「高溫」相關的議題進行調查，分析歐盟公民如何應對這樣的氣候問題。

數據顯示，約有49%的受訪者透過遮陽方式為居住空間降溫；48%的受訪者在屋頂與牆面加裝絕緣隔熱的設備。家中有裝設空調或通風設備的人僅占所有受訪者的32%左右。

不加裝空調的原因各有不同，然而報告顯示，約38%的受訪者坦言，無法負擔加裝空調與維護的費用。若是將調查範圍限縮於經濟困難的受訪者，這個比例攀升至66%。

這份調查也顯示，在過去5年中，有49.7%的受訪者表示在自己家中感到過熱；46.8%的人在工作場所或受教育場所感到過熱；有60.7%的人在戶外時感到高溫難耐。

超過52%的受訪者對未來極端高溫感到擔憂，48%的人憂心高溫造成的野火問題。對未來氣候衝擊最為擔憂的群體以女性、16-29歲的年輕群體以及來自南歐與中東歐的受訪者為主。

報告強調，要減輕高溫對歐盟民眾的健康、福祉和生產力所造成的衝擊，必須確保歐盟的建築物以及生活、工作環境具備防熱韌性。

「過熱與準備不足：歐洲人與氣候變遷共處的經驗」是針對27個歐盟國家，超過2萬7000名受訪者所進行的線上調查，呈現受訪者對於氣候衝擊的經驗、對未來衝擊的擔憂，以及在家中採取與在鄰里間觀察到的韌性措施。

歐盟 高溫 氣候變遷

延伸閱讀

最高罰300萬！北市今起高溫專案稽查 營造、舉牌、外送列高危險群

世足賽／開賽倒數不到20天 北美夏日高溫雷暴成一大考驗

大陸汽車產業進駐摩洛哥設廠 歐盟憂成補貼商品輸歐跳板

歐抗生素比口香糖便宜？ 山德士籲歐盟出手擋大陸低價藥

相關新聞

日本富士山人潮難擋 封閉期間仍有萬人闖步道

日媒與定位資訊調查公司估計，在富士山封山期間，每年至少約1萬人強行進入登山步道。雖然當地政府已經依法封鎖登山步道，但數據...

高空紫外線高地面4倍！坐飛機窗口位置增皮膚癌風險 專家教防曬7招

坐飛機窗口位致癌！不少人搭飛機喜歡坐窗口位，皆因可以觀賞高空風景，但原來隨時會增加致癌風險？根據英國媒體《TYLA》報導，高空紫外光比地面強3-4倍，即使是60分鐘的短程航班，人體所吸收的紫外線輻射量，已相等於躺在太陽燈床曝曬20分鐘！常去旅行、出埠的朋友，以下專家教的防曬7招，記得留意！

國際兒童節是怎麼來的 為何日期不同？

（德國之聲中文網）「兒童節」的概念首次被提出，是1925年在瑞士日內瓦召開的關於兒童福利的國際會議上，當時來自54個國家的代表通過了一項《日內瓦保護兒童聯合聲明》。之後就有不少國家引入了兒童節。 中國早在民國時期就設立了兒童節。1931年在孔祥熙建立的中華慈幼協濟會倡議下，中華民國行政院在紀念日及節日實施辦法第五條中規定，4月4日兒童節由有關機關、團體、學校舉行慶祝活動。 二戰之後的1949年11月，國際民主婦女聯合會（IDFF）在莫斯科舉行理事會議，決定以每年的6月1日為國際兒童節。這個日子背後是一個戰爭屠殺悲劇。 二戰期間，為了報復納粹黨衛軍上將海德裡希在捷克遇刺身亡，德國佔領軍1942年6月10日槍殺了捷克利迪策村（Lidice）所有的成年男性居民170余人和全部嬰兒，並把婦女和90名兒童押往集中營。選擇6月1日為兒童節，是為了悼念利迪策村和全世界所有在二戰中死難的兒童，敦促保障兒童權利。 從1950年開始，蘇聯、東歐以及包括中國在內的許多社會主義國家先後開始慶祝這個節日。中華人民共和國中央政府於1949年12月宣布，以「六一國際兒童節」取代1931年民國政府設立的4

父母螢幕使用影響孩子多 瑞典政府籲放下手機多陪伴

近年來螢幕使用時間與方式對兒少身心影響引關注，瑞典政府去年針對成人螢幕使用對兒少健康影響狀況進行調查，今天公布了最新3項...

應對高溫準備不足 僅32%歐盟公民家中有空調設備

今年歐洲的夏天來得早，許多地方都創下了高溫紀錄。然而面對高溫，歐盟公民的應對方法略為不足，根據一份歐盟的調查顯示，僅32...

歐盟單親家庭占12.9% 波羅的海3國比例居冠

根據歐盟統計局最新統計，2025年歐盟約有610萬個單親家庭，占所有有子女家庭的12.9%，相當於每8個有子女家庭中，就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。