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大馬未滿16歲禁註冊社媒帳號 落實年齡驗證機制

中央社／ 吉隆坡1日專電

馬來西亞社群媒體新制今天上路，禁止未滿16歲青少年註冊帳號，相關社群平台最長須在6個月內完成年齡驗證措施。通訊及多媒體委員會強調，新制是打造更安全數位環境的重要一步。

這項年齡驗證規定，將適用於包括Facebook、Instagram、TikTok及YouTube等已取得執照的社群媒體平台。

根據「2025年網路安全法」（Online Safety Act2025），「兒童保護守則」（Child Protection Code）與「風險緩解守則」（Risk Mitigation Code）今天生效。

馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）今天公告表示，新制要求已取得執照的社群媒體服務平台，落實「以兒童安全為核心設計」理念，包括對最低使用年齡16歲的用戶進行年齡驗證。

公告指出，驗證方式包括依據政府核發的身分證明文件與紀錄，或經馬來西亞政府承認、由其他司法管轄區主管機關發出的同等證明文件，加強符合年齡需求的保護機制。

通訊及多媒體委員會要求，從今年6月1日起，已取得執照的社群媒體服務平台，必須確保僅允許年滿16歲以上的使用者註冊帳號，並使用符合年齡的服務功能。

通訊及多媒體委員會指出，相關社群媒體平台將在最長6個月內逐步推行年齡驗證措施；如經驗證確認未滿16歲的既有用戶，將有一個月時間下載或轉移個人資料，包括照片及影片等內容，相關平台隨後採取限制、停權或其它措施。

通訊及多媒體委員會強調，任何違反相關規定的平台，將依法面臨監管與執法行動，大馬政府將持續與產業界及社會大眾合作，營造更安全、更負責任的網路環境。

社群媒體 馬來西亞 TikTok

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