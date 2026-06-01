國際兒童節是怎麼來的 為何日期不同？

（德國之聲中文網）「兒童節」的概念首次被提出，是1925年在瑞士日內瓦召開的關於兒童福利的國際會議上，當時來自54個國家的代表通過了一項《日內瓦保護兒童聯合聲明》。之後就有不少國家引入了兒童節。

中國早在民國時期就設立了兒童節。1931年在孔祥熙建立的中華慈幼協濟會倡議下，中華民國行政院在紀念日及節日實施辦法第五條中規定，4月4日兒童節由有關機關、團體、學校舉行慶祝活動。

二戰之後的1949年11月，國際民主婦女聯合會（IDFF）在莫斯科舉行理事會議，決定以每年的6月1日為國際兒童節。這個日子背後是一個戰爭屠殺悲劇。

二戰期間，為了報復納粹黨衛軍上將海德裡希在捷克遇刺身亡，德國佔領軍1942年6月10日槍殺了捷克利迪策村（Lidice）所有的成年男性居民170余人和全部嬰兒，並把婦女和90名兒童押往集中營。選擇6月1日為兒童節，是為了悼念利迪策村和全世界所有在二戰中死難的兒童，敦促保障兒童權利。

從1950年開始，蘇聯、東歐以及包括中國在內的許多社會主義國家先後開始慶祝這個節日。中華人民共和國中央政府於1949年12月宣布，以「六一國際兒童節」取代1931年民國政府設立的4月4日「中國兒童節」，並規定少年兒童放假一天。在台灣，4月4日的兒童節則被保留至今，是一個全民國定假日。

東西方陣營「各過各節」

由社會主義陣營倡導的「六一國際兒童節」 在冷戰初期並沒有得到西方國家的響應。

1954年9月21日，聯合國第9次全體大會建議各成員國設立一個統一的兒童日，旨在促進兒童權益保護、敦促各國政府承諾向聯合國兒童基金會的工作提供支持。當年的12月14日，聯合國教科文組織（UNESCO）將11月20日定為「世界兒童日」（The Universal Children´s Day），但各成員國可以自主選定一天作為自己的「兒童節」。

187個國家批准兒童保護協議

聯邦德國於1954年將9月20日正式定為兒童節，但不是法定假日。東德的兒童節則與當年的東歐社會主義國家一樣，是6月1日；這一天學校不上課，官方一般會組織集體慶祝活動。

1990年代東西德統一後，在兒童節的問題上並沒有硬性統一。西德原有的兒童節，既不是假日，也缺少熱鬧的慶祝，人們向來很少注意。到了2011年，官方才開始每年9月20日在柏林波茨坦廣場舉辦一場兒童主題的市民節日。而按照東柏林傳統於6月1日在柏林亞歷山大廣場舉辦兒童節慶典，規模則超過前者。

更多的國家根據本國的歷史和傳統設定了自己的兒童節。在印度，兒童節的日子被定在開國總理尼赫魯的生日，也就是每年的11月14日。

在日本和韓國，兒童節是在每年的5月5日，這天也是公眾假日。1948年日本官方設立的5月5日「兒童之日」，也是傳統的「男孩節」，女孩節則另有一天，在3月3日。

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