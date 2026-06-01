泰國推警察儀容重塑形象 媒體：打貪更能重建信任

泰國警方最近頒布新規要求警察維持儀容、注意服裝規定和公開言行，以塑造專業形象。但媒體社論指出，大眾對警察的不信任源自貪腐與濫權，而非髮型或站姿，「若想重建公信力，更重要的是打擊貪腐及公平執法」。

泰國皇家警察（Royal Thai Police）近日下令警員維持良好儀容，包括頭髮修剪整齊、制服穿著得體，並要求警員不得出現交叉雙臂、雙手插口袋舉止或其他不符合公務員身分的不當姿勢，以提升紀律與專業形象。

不過，曼谷郵報（Bangkok Post）今天發表社論指出，雖紀律與專業形象值得肯定，但影響民眾對警察觀感的因素並非外表，而是制度問題，包括貪腐、公平執法以及缺乏問責機制。

社論引用一項調查發現，近九成企業認為，貪腐成為在泰國經商的障礙，有超過一半的企業認為，過去3年情況更為惡化。

調查也顯示，最常見的貪腐行為是不當收費或索賄，這些單位包括公路警察、交通警察及地方警察。

社論寫道，「當企業抱怨貪腐問題時，指的不是髮型之類的小事」，對許多泰國人而言，他們最關心的並非警員看起來是否專業，而是整個機構執法時是否專業，並強調，「信任無法靠整潔的髮型建立，而必須靠實際行動贏得」。