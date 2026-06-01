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高空紫外線高地面4倍！坐飛機窗口位置增皮膚癌風險 專家教防曬7招

香港01／ 撰文／蘇翰林
飛機上示意圖。圖／AI生成
飛機上示意圖。圖／AI生成

飛機窗口位致癌！不少人搭飛機喜歡坐窗口位，皆因可以觀賞高空風景，但原來隨時會增加致癌風險？根據英國媒體《TYLA》報導，高空紫外光比地面強3-4倍，即使是60分鐘的短程航班，人體所吸收的紫外線輻射量，已相等於躺在太陽燈床曝曬20分鐘！常去旅行、出埠的朋友，以下專家教的防曬7招，記得留意！

坐飛機窗口位60分鐘等同被太陽燈床曝曬20分鐘

英國媒體《TYLA》引述空服員Aislinn Swain在社群平台上的分享，指出在短程航班上，坐在窗口位60分鐘所吸收的紫外線輻射量，等同於躺在室內太陽燈床（Tanning bed）上曝曬20分鐘！

高空UVA強度比地面高出三倍 增皮膚癌風險

報告同時引用了皮膚癌基金會（The Skin Cancer Foundation）及英國曼徹斯特大學（University of Manchester）的研究解釋，雖然飛機的機艙窗戶能夠有效阻隔UVB（中波紫外線），但卻無法過濾會增加皮膚癌風險的UVA（長波紫外線）。在飛行高度上，UVA強度甚至可能比地面上的強度高出三倍。這也是為什麼機艙服務生及機師罹患黑色素瘤（皮膚癌的一種）的機率比一般人高一倍的原因。

搭飛機機程短則也要一小時，在沒有Wi-fi的情況下，不少人為了打發時間，總會想望窗外風景解悶。如果真的避免不了坐在窗邊位，以下由專家建議的7大防曬措施，去旅行前必看！

旅行防曬7大方法

1.登機前15分鐘塗防曬

以為到達目的地塗防曬就得？這樣做都只是「臨時抱佛腳」！美國皮膚科醫學會（AAD）指出，由於防曬乳需要時間發揮作用，接觸陽光前15分鐘就應塗抹。因此，如果搭飛機時有機會被陽光照射，就應提早在登機前就要塗上防曬。

2.定時補塗防曬

防曬乳的功效會隨時間減弱，機艙內乾燥的空氣也會令防曬成分漸漸流失。專業保養專家Alexis Robertson提醒，為防止紫外線傷害肌膚，應定時補塗防曬。如果是長途飛行，則應每一至兩小時補塗一次。

3.穿著具備UPF功能的長袖衣物

除了要塗防曬，另一個有效的方法是穿著長袖衫褲。皮膚癌基金會指出，穿著密實衣物比依賴防曬的化學成分更可靠且持久。建議選擇具備「紫外線防護指數（UPF）」的衣物，UPF50+的布料能阻擋高達98%的紫外線。

4.戴標有100%防紫外線的太陽眼鏡

紫外線不但會傷害皮膚，更會傷害眼睛。美國眼科醫學會（AAO）警告，長時間暴露在紫外線下，會增加罹患白內障及眼部腫瘤的風險。因此，建議大家在機艙內若長期被陽光照射，應配戴標示100%防紫外線的太陽眼鏡。

5.不要忽略耳朵、腳背和腿部

很多人塗防曬只塗臉部、頸部和手等大面積外露的皮膚，但其實耳朵、腳背和腿部也非常容易曝露在陽光之下。美國皮膚科醫學會提醒，在所有未被衣物遮蓋的皮膚都應塗抹防曬霜，包括耳朵、腳背和腿部。

6.塗抹具防曬係數（SPF）的潤唇膏

機艙環境乾燥，嘴唇極易甩皮甚至受紫外線傷害。美國皮膚科醫學會建議，為了保護嘴唇，應塗抹防曬係數至少為SPF30的潤唇膏。

7.拉下遮光板

最直截了當的方法，就是拉下遮光板！約翰霍普金斯大學醫學院皮膚病學助理教授Elisabeth G. Richard建議，坐白天飛行的飛機時，除了要登機前塗上防曬，盡可能還是拉上遮光板。

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文章授權轉載自《香港01》

紫外線 飛機

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