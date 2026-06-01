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日本富士山人潮難擋 封閉期間仍有萬人闖步道

中央社／ 東京1日綜合外電報導
富士山封山期間，每年至少約1萬人強行進入登山步道。圖／ingimage
富士山封山期間，每年至少約1萬人強行進入登山步道。圖／ingimage

日媒與定位資訊調查公司估計，在富士山封山期間，每年至少約1萬人強行進入登山步道。雖然當地政府已經依法封鎖登山步道，但數據顯示，這種做法依舊無法遏止登山客闖入。

日本「讀賣新聞」報導，富士山的登山路線共有4條，分別是靜岡縣一側的富士宮、須走、御殿場路線，以及山梨縣一側的吉田路線。這些登山步道僅在每年7月上旬到9月10日開放，其餘時間為封山期間。

由於封山期間遭遇山難的風險極高，步道主管機關靜岡縣政府與山梨縣政府已根據道路法，在5合目至6合目（半山腰附近）之間設置告示牌與路障，封閉通往山頂的各條路線。同時，當地政府也強烈呼籲民眾，切勿從登山步道以外的地方入山。

合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目。

然而，在封山期間闖入而遭遇山難的人並不在少數。根據靜岡縣與山梨縣警方的資料，在2019至2025年期間，遭遇山難的人數累計79人，其中有19人死亡。

由於日本中央政府與上述兩縣的自治組織，先前並沒有掌握封山期間登山客的實際狀況，因此，「讀賣新聞」在日本定位資訊調查公司Location AI的協助下，利用手機的定位資訊，分析登山步道的人流數據，推估出2019至2025年封山期間的登山人數。

結果顯示，除了2020年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響之外，其餘年份每年推估至少有8000至1萬2000人，其中，以開山前的6月以及剛封山後的9月人數最多；依路線來看，從開車可達的5合目出發、且到山頂距離最短的「富士宮路線」大約占了5成左右；依年齡層來看，50歲以上的民眾占了5成以上。

這次的數據並不包含訪日的外國遊客。考慮到開山期間，外國人占了登山客的2至5成，且封山期間也曾發生過外國人遭遇山難的案件，實際人數恐怕比推估的還要多。

管轄富士宮路線的靜岡縣富士宮市政府負責人，針對分析結果表示，「人數比想像中還要多，未來希望與縣政府合作，共同研擬更有效的應對策略。」

這次調查採用住在日本國內民眾的手機數據，其中包含定位資訊與使用者資訊，規模達9300萬台。這些數據來自手機用戶允許外部使用的應用程式，並由Location AI公司從數據公司取得，且已隱去個人特徵與經過匿名化處理。

在分析過程中，研究團隊在各條登山步道的6合目至7合目之間，設置數據擷取區域，並根據日本的人口規模與結構修正，進而推算出每日的登山人數。

為了驗證推估方法的合理性，團隊也以相同方式推算了開山期間的登山人數。在開山期方面，日本環境省計算了總登山人數，地方自治組織則計算出外國籍登山人數。經比對後可以發現，從「總登山人數」減去「外國籍登山人數」後所得出的數值，與這次分析所推估的規模相當，藉此確認。

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