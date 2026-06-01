馬來西亞社群媒體新制 未滿16歲兒少禁註冊帳號

馬來西亞網路安全新制今天上路，要求各大社群媒體平台驗證用戶年齡，禁止16歲以下兒少註冊帳號，同時須強化內容管理，違者最重可罰新台幣7900萬元。

法新社報導，這項新規定適用於馬來西亞擁有800萬以上用戶的社群媒體，包括臉書（Facebook）、Instagram、TikTok和YouTube。

馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）表示，當局將給予這些平台「寬限期」以落實相關措施，但未說明具體期程。

根據政府發布的相關問答集，未滿16歲的用戶今天起將不得註冊社群媒體帳號，各平台預計將實施「年齡驗證措施」，包括比對政府核發的身分證或護照等官方文件進行查核。

此外，社群媒體也須強化內容管理，平台必須「主動採取系統性措施，以降低有害內容風險」，例如建立「檢舉與回應機制、廣告商驗證措施，以及在適當情況下標示經變造的內容」。

馬來西亞通訊及多媒體委員會表示，相關企業若未遵守上述2項規定，最高可開罰1000萬馬來西亞令吉（約新台幣7900萬元）。

澳洲去年12月成為全球首個要求TikTok、YouTube、Snapchat等主要平台移除未滿16歲用戶帳號的國家，否則將面臨鉅額罰款。

印尼同樣將監管青少年網路使用權的責任歸咎於平台方，並於今年3月強制實施未滿16歲禁用社群媒體的禁令，未來擬擴大適用至「所有數位平台」，同時研擬將網購平台一併納管。

土耳其國會則在今年4月通過相關法律，將禁止未滿15歲兒童使用社群媒體；此外，挪威、希臘、法國、西班牙、丹麥等歐洲國家也已宣布將推出類似限制措施。