馬來西亞慶祝衛塞節 花車遊行展現宗教和諧

馬來西亞聯合慶祝衛塞節委員會（JWCC）昨晚舉行衛塞節（Vesak）花車大遊行，來自孟加拉、緬甸、泰國、尼泊爾、印度等多國信徒共襄盛舉，並在誦經聲與璀璨花車燈飾映照下，共同感受衛塞節莊嚴祥和的節慶氛圍。

衛塞節是紀念佛教創始人釋迦牟尼佛誕生、成道、涅槃的節日，也是馬來西亞佛教界年度盛事。隨著衛塞節到來，檳城（Penang）、巴生（Klang）、新山（Johor Bahru）等地寺廟陸續舉辦浴佛儀式、園遊會及文化表演等活動。

今年花車大遊行以「資訊互聯，智慧共生」為主題，約有2萬名信徒參與。吉隆坡十五碑（Brickfields）錫蘭佛寺昨晚人聲鼎沸，大批信徒攜家帶眷聚集，等待花車隊伍啟程。

遊行隊伍從錫蘭佛寺出發，途經小印度及吉隆坡市中心街道後返回原點，全程約12公里。約30輛精心裝飾的花車緩緩穿梭街頭，在夜色中格外醒目。來自不同國家的佛教徒身穿傳統服飾，沿途誦經祈福，也吸引不少遊客駐足。

衛塞節花車大遊行由交通部長陸兆福（Loke SiewFook）主持開幕。他表示，衛塞節的意義在於提醒佛教徒實踐行善與利他精神。大馬各族群宗教信仰雖然不同，卻共享相近的價值觀，應共同珍惜社會和諧，建立多元且彼此尊重的社會，避免有人利用種族或宗教分歧製造對立，進而破壞社會團結。

另外，逾萬名信徒昨天齊聚佛光山東禪寺參與浴佛儀式。佛光山新馬泰印教區總住持覺誠法師指出，雖然每個人的宗教信仰不同，但應秉持彼此尊重與包容的態度，這也是大乘佛教所強調的共生共榮與和平和諧。

受邀出席活動的駐馬來西亞台北經濟文化辦事處副代表卜正珉表示，從台灣到馬來西亞，佛光山東禪寺迄今不僅是宗教聖地，也成為教育、文化與觀光的核心平台，展現積極推動多元種族、多元文化與多元宗教的重要意涵。

馬來西亞是多元種族國家，衛塞節不僅是佛教界的重要節慶，也成為展現不同族群和諧共處的重要象徵之一。