快訊

帳戶剩18萬？貸款200萬選舉卻被爆花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋說話了

醫美診所偷拍名單曝光 衛福部首波公布17家…最高罰鍰50萬、停業6個月

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

馬來西亞慶祝衛塞節 花車遊行展現宗教和諧

中央社／ 記者黃自強吉隆坡1日專電

馬來西亞聯合慶祝衛塞節委員會（JWCC）昨晚舉行衛塞節（Vesak）花車大遊行，來自孟加拉緬甸、泰國、尼泊爾、印度等多國信徒共襄盛舉，並在誦經聲與璀璨花車燈飾映照下，共同感受衛塞節莊嚴祥和的節慶氛圍。

衛塞節是紀念佛教創始人釋迦牟尼佛誕生、成道、涅槃的節日，也是馬來西亞佛教界年度盛事。隨著衛塞節到來，檳城（Penang）、巴生（Klang）、新山（Johor Bahru）等地寺廟陸續舉辦浴佛儀式、園遊會及文化表演等活動。

今年花車大遊行以「資訊互聯，智慧共生」為主題，約有2萬名信徒參與。吉隆坡十五碑（Brickfields）錫蘭佛寺昨晚人聲鼎沸，大批信徒攜家帶眷聚集，等待花車隊伍啟程。

遊行隊伍從錫蘭佛寺出發，途經小印度及吉隆坡市中心街道後返回原點，全程約12公里。約30輛精心裝飾的花車緩緩穿梭街頭，在夜色中格外醒目。來自不同國家的佛教徒身穿傳統服飾，沿途誦經祈福，也吸引不少遊客駐足。

衛塞節花車大遊行由交通部長陸兆福（Loke SiewFook）主持開幕。他表示，衛塞節的意義在於提醒佛教徒實踐行善與利他精神。大馬各族群宗教信仰雖然不同，卻共享相近的價值觀，應共同珍惜社會和諧，建立多元且彼此尊重的社會，避免有人利用種族或宗教分歧製造對立，進而破壞社會團結。

另外，逾萬名信徒昨天齊聚佛光山東禪寺參與浴佛儀式。佛光山新馬泰印教區總住持覺誠法師指出，雖然每個人的宗教信仰不同，但應秉持彼此尊重與包容的態度，這也是大乘佛教所強調的共生共榮與和平和諧。

受邀出席活動的駐馬來西亞台北經濟文化辦事處副代表卜正珉表示，從台灣到馬來西亞，佛光山東禪寺迄今不僅是宗教聖地，也成為教育、文化與觀光的核心平台，展現積極推動多元種族、多元文化與多元宗教的重要意涵。

馬來西亞是多元種族國家，衛塞節不僅是佛教界的重要節慶，也成為展現不同族群和諧共處的重要象徵之一。

馬來西亞 孟加拉 緬甸

延伸閱讀

印尼雅加達點燈慶衛塞節 活化市中心展現宗教共融

台灣國際蔬食美食節新加坡登場 推廣健康永續理念

曼谷同志大遊行 民眾無懼暴雨揮彩虹旗驕傲挺平權

墨爾本台灣文化藝術節 展現多元文化軟實力

相關新聞

巴黎PSG衛冕歐冠 球迷狂歡變暴動

法國巴黎聖日耳曼隊（PSG）於當地時間5月30日在歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽與兵工廠隊（Arsenal）在延長賽後以1比1僵持，一路打進PK大戰，最後由巴黎聖日耳曼以4比3勝出，完成二連霸。英國BBC報導，法國各地球迷歡慶二連霸之際與警方發生衝突，共有780人被捕，並有1人車禍身亡、1人遇襲重傷。

胰腺癌實驗新藥 助晚期患者存活期增1倍 對這些癌症可能也有效

針對胰腺癌關鍵致癌基因「KRAS」設計的實驗性口服標靶藥物「Daraxonrasib」在第三期臨床試驗中展現突破性療效，不僅讓晚期轉移性胰腺癌患者的中位存活期幾乎增加一倍，其副作用也明顯低於傳統化療。研究成果5月31日在美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會發表，並同步刊載於「新英格蘭醫學期刊」(NEJM)；多位腫瘤專家形容，這是胰腺癌治療領域數十年來最重要一大進展。

網紅導演恐怖片「後室」 吸引Z世代捧場

全國各地年輕人本周末瘋上電影院，都是為了觀看年僅20歲的YouTuber凱恩帕森斯(Kane Parsons)首次執導的恐怖片「後室」(Backrooms)。

ChatGPT虛構人物 讓用戶陷「妄想漩渦」

去年4月一個傍晚，54歲的史茉兒(Micky Small)前往海灘，苦苦等待名叫艾文(Aven)的洛杉磯作家；但她認定是「靈魂伴侶」的這位約會對象並沒有出現，因為，它其實是人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT虛構出來的人物。史茉兒認為，ChatGPT讓她陷入了某種現實扭曲的「妄想漩渦」，而且她並非個案。

礦用炸藥庫爆炸升起巨大蕈狀雲 緬甸傳55死70傷

緬甸東北部撣邦靠近中國雲南邊境的南坎鎮高德村（Kaungtup），一處存放礦用炸藥的倉庫5月31日中午因不明原因引發劇烈爆炸，造成至少55人死亡、另約有70受傷，並導致周邊上百棟房屋受損。由於爆炸威力驚人，現場升起巨大蕈狀雲，數公里外仍清晰可見，引發外界關注。

前兆重現？日三陸外海「慢速滑移」增 專家憂：恐成強震推手

根據日媒朝日新聞台報導，從今年4月開始，日本全國觀測到7次以上的5弱地震。且根據日本地震調查委員會表示，三陸外海近期觀測到不伴隨劇烈搖晃的「慢速滑移」有增加的趨勢。專家指出，斷層緩慢滑動雖能釋放部分地層壓力，但若將此力量轉移至他處，恐會加速周邊大地震的發生，成為引起強震的「最後推手」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。