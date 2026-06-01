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颱風襲日本沖繩　衝擊縣政府辦公與陸空交通

中央社／ 東京1日綜合外電報導

今年第6號颱風薔蜜已經使日本多家航空公司取消今天在沖繩起降的航班，也造成沖繩出現樹木倒塌、停電等災情。沖繩縣政府已經宣布，考量縣府職員的安全，今天停止受理業務。

日本放送協會（NHK）報導，受到颱風影響，日本國內主要的航空公司已決定取消今天在沖繩起降為主的航班，總共約400個航班，且明天160多個航班也將停飛。

日本全日空（ANA）將取消在沖繩縣的那霸機場、石垣機場、宮古機場起降，總計104個航班；日本航空（簡稱日航，Japan Airlines, JAL）也已經取消在前述機場起降的71個航班。

另外，日航旗下日本越洋航空（JTA）60個航班、天馬航空（Skymark Airlines）46個航班、樂桃航空（Peach Aviation）40個航班、琉球空中通勤（RAC）38個航班、空之子航空26個航班、捷星航空12個航班，也預計停飛。

明天在沖繩地區、九州地區等地起降的航班，也已受到颱風影響而取消，包含日航124個航班、琉球空中通勤14個航班、全日空與天馬航空各12個航班、日本越洋航空6個航班。

日本各間航空公司表示，颱風之後的路徑可能會進一步造成航班取消或延宕，呼籲旅客在官方網站確認航班最新資訊。

「琉球新報」報導，沖繩本島的4家巴士公司也已經決定停駛今天所有公車。各家公司與沖繩縣巴士協會將根據颱風的路徑與道路狀況判斷明天的運行。

「產經新聞」報導，由於颱風接近日本沖繩縣，那霸市內間歇性風雨也逐漸加強。在強風的吹拂之下，當地著名觀光景點「國際通」的行道樹劇烈搖晃，樹皮也被吹落。時常聚集遊客的「國際通」，在颱風的影響下，人潮也變得稀疏。

沖繩電力公司表示，截至今天上午9時，名護市、沖繩市、糸滿市等沖繩縣內9個市町村（類似鄉鎮市），共1040個家戶停電。

沖繩 日本 日航

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