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網紅導演恐怖片「後室」 吸引Z世代捧場

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
A24影業打造了年度驚悚電影「後室」，圖為片中一幕。(美聯社)
A24影業打造了年度驚悚電影「後室」，圖為片中一幕。(美聯社)

全國各地年輕人本周末瘋上電影院，都是為了觀看年僅20歲的YouTuber凱恩帕森斯(Kane Parsons)首次執導的恐怖片「後室」(Backrooms)。

美聯社報導，「後室」是A24影業打造的年度驚悚話題作，改編自全球暴紅的都市傳說「後室」(Creepypasta)，劇情描述一扇詭異的門後竟是一個從未存在過的空間，沒有出口，也沒有盡頭。帕森斯先將其拍成短片在網路暴紅後，「恐怖大師」溫子仁(James Wan)與薛恩李維(Shawn Levy)就主動接洽電影拍攝計畫，更在之後擔綱全片監製。

YouTuber轉型導演帶來狂潮不僅限於「後室」，另一部由26歲YouTuber巴克(Curry Barker)首次執導的愛情恐怖片「愛你致死不渝」(Obsession)同樣表現亮眼。兩部恐怖片都是Blumhouse-Atomic Monster出品。總裁Abhijay Prakash說，他們重點一直在挖掘有潛力的YouTuber、找出吸引年輕人的原創恐怖片，這次賣座證明他們的商業眼光，也很可能會引發一波模仿浪潮。已在網上囊括廣大粉絲訂閱的年輕YouTuber，仍非常看重實體電影院的文化價值，「這對我們來說是一個重要的訊號，過一段時間，我們或許會把這看作是一個真正的轉折點。」

網紅導演成功動員願意買票進戲院的Z世代觀眾。民調顯示，「後室」的觀眾有86%年齡在35歲以下，超過一半(54%)的觀眾年齡在25歲以下。大批年輕人結伴同行，成群結隊買票進影廳，多地電影院都是場場爆滿、買不到票，還有觀眾多次重看。這種狂潮甚至擴大到青少年族群，迫使部分戲院必須加派人手，確保未成年觀眾有成年人陪同。連鎖戲院業者也樂觀表示，這證明只要有對的內容，年輕族群還是非常樂意買票進戲院。

雖然觀眾給「後室」的CinemaScore評分不盡人意，僅為B-，但成本僅1000萬元，上映首周3天北美票房就衝8150萬元奪冠，創A24影業史上最高開片紀錄，帕森斯也成史上最年輕全球票房冠軍導演。「愛你致死不渝」成本甚至不到100萬元，上映3周賣座還逆勢成長10%，再進帳2640萬元。

A24影業打造了年度驚悚電影「後室」，圖為片中一幕。(美聯社)
A24影業打造了年度驚悚電影「後室」，圖為片中一幕。(美聯社)

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