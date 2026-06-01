前兆重現？日三陸外海「慢速滑移」增 專家憂：恐成強震推手

根據日媒朝日新聞台報導，從今年4月開始，日本全國觀測到7次以上的5弱地震。且根據日本地震調查委員會表示，三陸外海近期觀測到不伴隨劇烈搖晃的「慢速滑移」有增加的趨勢。專家指出，斷層緩慢滑動雖能釋放部分地層壓力，但若將此力量轉移至他處，恐會加速周邊大地震的發生，成為引起強震的「最後推手」。

由於過去重大地震多發生在寒冷季節，大眾往往忽略了炎夏發生地震時的防災重點。專家警告，強震極易引發大規模停電，導致冷氣、電風扇無法運轉，過去就曾有避難者在酷暑中因避難所缺乏空調、電扇而中暑送醫。目前日本全國能充當避難所的公立學校體育館，有裝設冷氣的部分僅約23.7%，讓夏季避難面臨嚴峻考驗。

面對炎夏地震的威脅，日本部分地方政府已展開行動。例如高知縣黑潮町在避難所裝設太陽能板，確保停電時仍有電風扇可用，並選在八月和十一月舉辦兩次防災演練，讓居民親自體驗高溫和寒冷時期下應變方式不同。

夏季防災的重點在於「軟硬體兼顧」。除了官方需加速改善避難所設備外，民眾平時可將寶特瓶水冷凍，停電時能作為保冷劑，再裝進保冷袋中，可更簡單的攜帶防災物品到避難所。另外，乾洗髮也是夏季防災的實用小物，可保持衛生、穩定心情與提高睡眠品質。防災物資儲備則應加入蔬菜罐頭或醃漬物補充營養，像番茄或醃黃瓜等，以此增加蔬菜的攝取量，降低中暑風險。