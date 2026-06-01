礦用炸藥庫爆炸升起巨大蕈狀雲 緬甸傳55死70傷

緬甸東北部撣邦靠近中國雲南邊境的南坎鎮高德村（Kaungtup），一處存放礦用炸藥的倉庫5月31日中午因不明原因引發劇烈爆炸，造成至少55人死亡、另約有70受傷，並導致周邊上百棟房屋受損。由於爆炸威力驚人，現場升起巨大蕈狀雲，數公里外仍清晰可見，引發外界關注。

BBC報導，罹難者包括25名女性及30名男性。另有救援人員表示，截至當日晚間已尋獲46具遺體，其中包含6名兒童，約70多名傷者被送往當地醫院救治，搜救工作仍持續進行。

事故地點距離中緬邊境僅約3公里，目前由少數民族武裝組織德昂民族解放軍（TNLA）控制。TNLA證實發生爆炸及人員傷亡，但未公布具體死傷數字。該組織隨後表示，爆炸地點存放大量用於採礦及採石作業的膠質炸藥（Gelignite），目前正調查事故原因。

膠質炸藥廣泛用於採礦與岩石爆破，但隨著時間推移或儲存不當，可能會變得極不穩定。

中國央視也報導指出，許多民宅受到波及，部分居民被迫撤離。地方當局目前正向受災居民提供救濟、醫療照護與安置協助。

德昂民族解放軍是「三兄弟聯盟」成員之一，自2023年底聯盟對緬甸軍方發動大規模攻勢後控制南坎地區。儘管TNLA去年在中國斡旋下與軍政府簽署停火協議，但當地局勢仍相當緊張。此次爆炸事故除造成重大傷亡外，也再度凸顯戰亂地區危險物資管理與公共安全問題。