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疑瞄準赴日旅客！Booking.com資安又出包 日本多家飯店示警

聯合新聞網／ 綜合報導
知名訂房網站「Booking.com」又傳個資外洩。 路透
知名訂房網站「Booking.com」又傳個資外洩。 路透

據日媒「J-CAST NEWS」報導，知名訂房網站「Booking.com」近日傳訂房資訊外洩，大量假冒飯店名義的詐騙訊息頻傳，且疑似將前往日本的旅客列為主要攻擊目標。日本知名的帝國飯店、大阪新大谷飯店及東京京王廣場大飯店等，已陸續在官網發布緊急公告。隨受害範圍擴大，目前已有超過10家連鎖飯店集團同步發出警訊。

據了解，受害旅客多收到冒名電子郵件或通訊軟體「WhatsApp」的可疑訊息。「WhatsApp」在全世界有20億人以上的使用者，詐騙集團利用外洩的姓名、入住日期及訂房編號等資料取得信任，並附上釣魚連結，假借「確認訂房」誘騙旅客輸入信用卡資訊。嫌犯更運用心理戰術，聲稱「資料不完整」或「未在24小時內更新資訊，將自動取消訂單」，刻意製造焦慮感，迫使旅客在慌亂中落入陷阱。

這波詐騙自5月日本黃金週開始明顯增加，各界懷疑是跨國網路犯罪集團發動的攻擊。對此，Booking.com日本分公司發表聲明澄清，內部中央系統並未發現任何遭非法入侵的痕跡，但仍會持續徹查此事件。

Booking.com重申，平台絕不會透過電話、簡訊或WhatsApp要求旅客提供信用卡卡號，更不會變更既有條款要求轉帳。飯店業者也呼籲，官方絕不可能透過外部通訊軟體索取個資，消費者若收到異常的繳費或資料更新要求，切勿點開連結，務必先透過官方管道確認。

訂房 日本 日本旅遊 詐騙集團

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