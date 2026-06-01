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國菜變節慶 立陶宛粉紅湯節吸10萬遊客同歡

中央社／ 維爾紐斯1日專電

立陶宛首都維爾紐斯年度盛事「粉紅湯節」昨日落幕，為期3天的活動將城市染成一片粉紅。主辦單位估計，今年節慶吸引超過10萬名遊客共襄盛舉，透過粉紅湯料理及多項創意活動迎接夏季到來。

粉紅湯（Šaltibarščiai）是立陶宛具代表性的傳統冷湯料理，也被視為國菜之一。這道粉紅冷湯，就是冷甜菜根湯，湯品呈現的粉紅色來自醃甜菜根的紫紅色，混合發酵乳後產生的粉嫩色彩。

每個立陶宛家庭都有各自的粉紅湯食譜，食材比例略有不同，但基本做法大致一致。湯裡會加入刨成細絲的小黃瓜、青蔥、水煮蛋，並以鹽簡單調味，最後撒上香氣獨特的蒔蘿，攪拌均勻，稍靜置後，一碗清爽開胃、視覺與味覺兼具的粉紅冷湯便完成了。

為推廣這項特色美食，維爾紐斯官方旅遊與商業發展機構Go Vilnius自2023年起舉辦粉紅湯節（Pink SoupFest），除迎接夏季來臨，也藉此展現城市的創意能量與觀光魅力。

維爾紐斯粉紅湯節今年邁入第4屆。本屆活動一大亮點，是在貫穿市中心的涅里斯河（Neris River）上舉行的粉紅水上遊行。約50艘各式船隻沿河航行，上千名民眾身穿粉色服裝或裝飾，隨著音樂在河岸加入遊行，場面熱鬧壯觀。

今年，深受歡迎的50公尺巨型溜滑梯也再度登場，並升級至約4層樓、13公尺高度，吸引大批遊客排隊體驗，成為現場熱門地標之一。

粉紅裝扮競賽同樣為活動重頭戲之一，在5月30日掀起高潮。除立陶宛本地參賽者外，也有來自拉脫維亞、烏克蘭、英國、法國與德國的遊客參與，穿著粉紅造型或以湯品為靈感的創意服裝，展現對這道經典料理的多元詮釋。

除人潮外，今年商家參與度也明顯提升。Go Vilnius公關主任吉爾茲姚斯凱特（Eglė Girdzijauskaitė）表示，今年共有約200家合作夥伴、超過300個活動據點響應，推出限定商品、美食、優惠及裝置藝術，帶動整體節慶氛圍。

活動期間，商家推出多樣粉紅湯相關商品，包括洋芋片、烏龍麵、雞尾酒等創意料理，以及首飾、包款配件、服飾與寵物用品等周邊商品。其中，一家情趣用品業者推出粉紅色、帶有甜菜根湯香氛的潤滑液，成為話題之一。

主辦單位表示，節慶期間城市共食用數千份粉紅冷湯，並消耗約3.3噸作為主要原料的克菲爾（Kefir）發酵乳，顯示粉紅湯在活動期間成為全城飲食主角。

第5屆維爾紐斯粉紅湯節預計於明年5月28日至30日舉行，主辦單位也邀請國際旅客提前規劃行程，前往立陶宛參與年度盛事。

立陶宛 食譜 觀光

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