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颱風薔蜜直逼沖繩奄美 氣象廳警告強風恐吹倒電線桿

中央社／ 東京31日專電

今年第6號颱風薔蜜正逼近日本南部，截至今天晚間8時（台北時間7時），沖繩地區已取消超過400個航班。日本氣象廳警告，沖繩明天起恐出現足以吹倒電線桿的猛烈強風與暴雨，呼籲民眾提高警戒並及早做好防颱準備。

NHK報導，根據日本氣象廳，薔蜜颱風下午3時位於沖繩南方海域，以每小時約20公里速度朝北移動。未來颱風將持續增強並北上，預計6月1日至2日以強烈勢力逼近沖繩與奄美地區。

氣象廳指出，颱風預計6月1日最接近沖繩，2日接近奄美，之後轉向東北朝日本西部與東部前進，最快3日可能逼近近畿、東海與關東甲信地區。

氣象廳與日本國土交通省下午召開聯合記者會警告，沖繩與奄美地區明天起恐出現足以吹翻行進中卡車、吹倒電線桿及樹木的猛烈強風。沖繩最大風速預估可達每秒35公尺、瞬間風速每秒50公尺；奄美最大風速每秒30公尺、瞬間每秒45公尺，海面也將出現猛烈風浪。

降雨方面，沖繩預計明天上午將降下暴雨，奄美則從下午開始雨勢增強，西日本與東日本也因梅雨鋒面加上颱風帶來暖濕空氣影響，可能在颱風抵達前就先降下豪雨，之後因為颱風接近，降雨時間拉長，累積雨量恐持續增加。

氣象廳指出，各地總雨量可能達到200至300毫米以上，須嚴防土石災害、低窪地區淹水與河川氾濫。

受颱風影響，沖繩地區航空交通陸續受阻，今天已有琉球空中通勤（RAC）、日本越洋航空（JTA）、全日空，以及空之子航空共9班停飛。

6月1日取消規模進一步擴大，包括全日空往返那霸機場、石垣機場及宮古機場共104班全部取消，日本航空取消71班，樂桃航空40班，其餘航空公司也有大幅減班。2日往返那霸機場等地也確定有數十航班取消，航空公司提醒旅客隨時確認官網最新資訊。

在鹿兒島縣奄美大島，居民陸續加強戒備。名瀨港漁民今天上午忙著用繩索將漁船固定在岸邊，避免遭強風吹走。當地超市也將牛奶、泡麵、麵包等民生物資進貨量提高至平時的2至3倍。

奄美大島今天上午最後一班運送物資的船隻抵達後，後續船班已決定停航，部分居民提前採買囤糧。一名70多歲女性表示，已購買大量魚和蔬菜塞滿冰箱。

氣象廳指出，此次颱風路徑與2023年6月造成日本多地豪雨災情的瑪娃颱風相似，當年造成6人死亡、2人失蹤，超過1萬棟住宅受損。

沖繩 颱風 日本

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