快訊

43歲湘瑩報喜懷雙胞胎 挺過孕初期出血甜喊：雙倍幸福

聽新聞
0:00 / 0:00

曼谷同志大遊行 民眾無懼暴雨揮彩虹旗驕傲挺平權

中央社／ 曼谷31日專電

每年6月是LGBTQ+社群的驕傲月，曼谷同志大遊行今天下午在街頭熱鬧登場。儘管自中午開始，市區降下滂沱大雨，仍無法澆熄民眾熱情，上萬人揮舞彩虹旗、盛裝打扮走上街頭，支持性別平權。

今年的曼谷同志大遊行以「驕傲地修補世界」「Patch the World with Pride」為主題，遊行隊伍下午橫跨朱拉隆功大學、暹羅商圈及是隆路（Silom）等地，終點為國家體育場，遊行路線全長約3.8公里。

曼谷自中午開始傾盆大雨，許多路段一度積水，傍晚雨勢趨緩後，街頭湧現更多參與遊行的民眾，他們各個盛裝打扮，爭奇鬥豔讓人目不暇給，伴隨震耳欲聾的音樂聲，現場民眾歡呼聲連連。

來自泰國各地及海外的LGBTQ+社群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒等多元性別族群）、企業團體、外交人士共同參與，現場氣氛熱烈。

許多外籍人士也加入遊行行列。不願具名、化名為Pure的中國遊客說，這是她第3次參加曼谷同志驕傲大遊行，她覺得今年參與的人數比往年還多，顯示愈來愈多人支持平權。

Pure表示，她所屬的團體是由女性同志組成，今年參與人數已增加至數百人，相較過去僅數十人，規模明顯擴大。她向中央社透露，許多中國民眾特地前來參與活動，並說：「希望向世界展現，包括中國在內，世界各地都有許多女同志，我們也需要被看見。」

從倫敦到泰國旅遊的克洛芬特（Jordi AndreuClofent）今天巧遇曼谷同志驕傲大遊行，覺得非常幸運。他說，「曼谷充滿歷史與文化氛圍，能親身參與這場活動很幸運」，並補充，活動展現了社會的包容與多元，鼓勵大家一同享受這場盛會。

德國遊客艾曼紐（Emmanuel）也是在泰國旅行時，意外遇上同志遊行，他興奮地拿著手機捕捉遊行民眾爭奇鬥豔的裝扮。他表示，現場氣氛相當熱烈，人們開心地聚在一起慶祝，讓他留下深刻印象。

泰國同婚法案於2025年生效，成為東南亞第一個承認同婚的國家。

主辦單位Naruemit Pride創辦人、泰國LGBTQ+倡議人士春瑪蓬（Waaddao Chumaporn）表示，今年遊行預計吸引逾35萬人參與。她透露，目前正積極爭取舉辦世界同志遊行，希望藉由大規模活動向國際展現泰國對多元平權的支持，以及作為亞洲同志友善目的地的形象。

曼谷 泰國 同志

延伸閱讀

墨爾本台灣文化藝術節 展現多元文化軟實力

同志關係受暴案件6年成長逾2倍 恐有黑數

黃仁勳夜衝饒河夜市！付千元吃烤玉米、親民抱貓 網嗨喊：太幸福了

影／北港朝天宮媽祖北巡祈安晚會席開300桌 萬名信眾聚基隆

相關新聞

法巴黎聖日耳曼二連霸後球迷狂歡陷騷亂 警逮捕超過400人

法國巴黎聖日耳曼（PSG）於當地時間30日在歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽與兵工廠在延長賽後以1比1僵持，一路打進PK大戰，最後由巴黎聖日耳曼以4比3勝出，完成二連霸。英國BBC報導，法國各地球迷歡慶二連霸之際與警方發生衝突，超過400人被捕。

佛教聖地爆醜聞！斯里蘭卡71歲高階僧侶性侵11歲女童 母親竟是共犯

斯里蘭卡佛教界近日爆出震撼醜聞，一名高階僧侶遭控涉嫌性侵未成年女童，已被當局逮捕調查。由於涉案者身分特殊，這起案件也被視為當地神職人員涉入兒少侵害指控中，最受矚目的案例之一。

探頭出車窗釀悲劇！21歲日女猛撞涵洞慘死 閨密涉酒駕遭逮

日本岐阜縣日前發生一起駭人的死亡車禍。一名21歲女子搭乘友人駕駛的車輛時，將頭與手臂伸出車窗外，不料車輛行經涵洞時，頭部不慎猛烈撞擊牆面，送醫搶救後仍宣告不治。警方事後對肇事駕駛進行酒測，發現其涉嫌酒後駕車，已將其當場逮捕，而死者年幼的孩子當時就坐在車內，所幸逃過一劫。

加拿大60歲華裔男「自殺包裹」寄41國釀逾百死 躲過謀殺罪

加拿大一名華裔男子肯尼思‧羅（Kenneth Law）在網路上向全球41個國家和地區販售「自殺包裹」，它是一種合法但可能致命的化學品和其他物品，導致近百名顧客自殺，他29日承認協助自殺罪名，從而避免這起牽涉多國的案件進入謀殺審判。

星期人物／Mango接班人淪弒父嫌犯 豪門背後的繼承拉扯

他曾是西班牙時尚巨頭Mango帝國最完美的接班人，象徵冷靜、專業與國際化。然而，一場突如其來的創辦人墜崖案，將強納森．安迪克（Jonathan Andic）從權力頂峰拉入司法調查的深淵。在光鮮亮麗的豪門背後，究竟是親情的決裂，還是無法承受的繼承壓力？

【專家之眼】防止AI成為怪獸：從教宗警告到亞洲AI倫理平台

近來人工智慧快速發展，已不只是科技革命，而是人類文明面臨的一場重大考驗。AI可以提升效率、改善醫療、協助教育與產業升級；但若缺乏倫理約束、社會治理與文明反思，也可能造成失業擴大、教育退化與假訊息氾濫，甚至降低戰爭門檻。因此，AI問題不能只交給工程師、企業家或政府官員處理，而必須提升到人類尊嚴、社會秩序與文明方向的層次來看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。